奇美博物館25週年 首推主題導覽、Pepper客服
2017-01-03 12:29
奇美集團創辦人許文龍（左）與Pepper互動，畫面有趣。（記者吳俊鋒攝）
〔記者吳俊鋒／台南報導〕喜迎25週年慶，奇美博物館首度特推主題導覽，以世界知名畫作《信息》為主題延伸，串連出相關展品的組合，傳達更多元、豐富的藝術內涵，也引進時下流行的機器人Pepper，化身小客服，提供民眾訊息與互動等遊戲，邀請民眾一起來體驗。
奇美博物館今天舉辦25週年慶的造勢活動，集團創辦人許文龍還與Pepper對話，並指揮跳舞，畫面有趣，也成功炒熱氣氛。
《信息》這幅畫作由英國知名的區域風格畫家湯瑪斯．古柏．高奇於廿世紀初所繪製，許文龍表示，當初買到《信息》加以典藏後，前英國首相柴契爾夫人訪台時，還特地為此打探奇美，顯見這幅畫作在藝壇的重要性，成為年度特推主題，實至名歸。
許文龍也強調，40年前就有籌設博物館的念頭，在各界的支持下，終於夢想成真，這是屬於大家的博物館，希望每個人都能珍惜、愛護，永續經營，發揮更大的社會功能。
奇美博物館創立於1992年，副館長廖婉如指出，這次是首度以典藏畫為年度特推，讓藝術品站到第一線與民眾溝通，並同步祭出展示教育、主題優惠、溫馨互動等系列節目，全方位「分享幸福信息」。
現場還有以2000張遊客照片構圖的「信息牆」，提供民眾合影留念，歡慶奇美博物館25歲生日。
2年前奇美博物館移設台南都會公園，一樣很夯，榮登景點人氣王，不僅是熱門的打卡地標，累計參觀民眾已突破300萬大關。
廖婉如說，主題導覽以「信息」概念出發，精選各展廳內相關藝術品，組成兼具教育與趣味的知性之旅，另外，依不同月份，也會推出同慶活動，例如一月壽星免費參觀常設展，好想告訴你FB傳情、免費重遊摺紙展、孕媽咪參觀免預約等。
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