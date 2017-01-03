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「老夫子」作者王家禧過世 享耆壽93歲

王家禧與王澤。（圖由老夫子哈媒體提供）

2017-01-03  12:30

〔即時新聞／綜合報導〕漫畫「老夫子」曾風靡街頭巷尾，作者王家禧驚傳於美國時間2017年1月1日凌晨5時57分，因器官衰竭逝世。

《老夫子哈媒體》發表新聞稿表示，王家禧先生於美國時間2017年1月1日凌晨5時57分，因年老器官衰竭安詳離開人世，享耆壽93歳。新聞稿指出，王家禧於1925年出生於天津，其父為東三省省長王承斌。王家禧1956年移居香港，他以長子「王澤」之名為筆名創作「老夫子」漫畫，大受歡迎。

由於王家禧年老，長子王澤於1995年接棒創作，讀者以老王澤、小王澤區分漫畫家王澤、建築藝術家王澤。王澤今年2月將從實踐大學建築系專任教授退休，他十分佩服父親王家禧，一直都是充滿活力與想像力的創作者。

王家禧本人曾表示：「我的一生就像漫畫，我儘可能的讓『老夫子』，也就是讓自己耍寶去逗樂讀者。 」

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  • 《老夫子》與王家禧長子王澤。（資料照，記者簡榮豐攝）

    《老夫子》與王家禧長子王澤。（資料照，記者簡榮豐攝）

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