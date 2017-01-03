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led燈幫南瓜長大 壯圍農場產量年增2成

壯圍鄉旺山休閒農場近期研發出一套led照明技術，以藍綠色光增加南瓜的日照量。（記者林敬倫攝）

2017-01-03  12:10

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣入冬後就是多雨季節，長期日照不足，讓許多農作物的生長受影響，壯圍鄉旺山休閒農場近期研發出一套LED照明技術，以不同顏色的光線增加南瓜日照量，農場經理林智凱表示，增加照明後，生長期減少了1個月，年產量也增加了2成。

南瓜夏季生長期為3個月，冬季則為4個月，林智凱表示，約4個月前開始使用LED照明技術，以紅色光搭配藍色光照明作物，經統計發現，經過照明後夏季南瓜的生長期少了約15天，冬季則少了1個多月，生長期減少採收次數增加，瓜果產量就跟著變多，且經過照明的南瓜通常都比較頭好壯壯。

林智凱說，南瓜主要生長期在夏季，需大量日照，入冬後因日照不足，種植的南瓜生長較慢，果實也比較小，所以通常都會在早上5點至8點及下午4點至7點開啟LED照明，讓自己栽種的南瓜入冬後的照明量能跟夏季一樣充足。

林智凱表示，太陽光裡通常以紅色及藍色的光線對植物成長較有幫助，所以才會以不同比例的藍紅光照射作物，現在採用的紅光與藍光的比例有7比3跟8比2，未來經不斷試驗後，會逐漸找出最適合南瓜生長的色光比例。

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  • 壯圍鄉旺山休閒農場近期研發出一套led照明技術，以藍綠色光增加南瓜的日照量。（記者林敬倫攝）

    壯圍鄉旺山休閒農場近期研發出一套led照明技術，以藍綠色光增加南瓜的日照量。（記者林敬倫攝）

  • 壯圍鄉旺山休閒農場經理林智凱表示，採用照明技術後，南瓜年產值增加2成。（記者林敬倫攝）

    壯圍鄉旺山休閒農場經理林智凱表示，採用照明技術後，南瓜年產值增加2成。（記者林敬倫攝）

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