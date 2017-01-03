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500元鈔票有一壘手現身接球 央行：應是真鈔

網友拿到疑似為偽鈔的500元鈔票（下圖），背面的一壘手竟「跑出來接球」，和上方的真鈔不同。央行對此表示該張鈔票是真鈔無誤。（合成照，擷取自PTT）

2017-01-03  11:52

〔即時新聞／綜合報導〕有網友日前在PTT表示，他有1張500元鈔票的防偽圖直接現身，看起來就是少棒隊的一壘手現身接球，讓鄉民們熱議這到底是真鈔還是假鈔。對此中央銀行總經理陳永輝指出，從照片上看起來這應該是真鈔。

據《三立新聞》報導，陳永輝認為這張鈔票可能是泡過藥水，所以浮水印就現身了。其實500元鈔票的隱藏浮水印，在正面有棒球選手出來接球，背面有竹子，1000元鈔票則是天文望遠鏡。

雖然連路上的民眾看到這張500元後也擔憂真偽問題，但這些其實都是2005年後的新設計，未來還會有新的技術，因此網友千萬別害怕是假鈔。

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相關關鍵字： 中央銀行 假鈔 偽鈔 央行 變體鈔票
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