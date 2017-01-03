旌忠廟解籤詩好神 廟公想退休被慰留

2017-01-03 11:45

［記者王涵平／台南報導］台南旌忠廟籤詩全國僅有，77歲廟公廖同銀萌生退意，但解籤功力無人能及，管委會強烈慰留，盼以1年時間尋覓接替人選。

已有340多年歷史的後壁區下茄苳旌忠廟，相傳清初一位和尚至廟借住，白天提筆寫字，晚上就在神案下過夜，不告而別後，留下56首七言絕句詩作，每首詩旁都還有古人人名，字頭串起則為「台灣府諸羅縣北路下茄苳武穆岳聖王靈感籤詩凡爐前弟子及四方信士來問卜當誠心潔淨抽出一枝又求金杯為準吉凶禍福明斷有應」。

僅有小學學歷的廖同銀，台鐵退休後做過板模工、養雞場撿雞蛋，之後接下旌忠廟廟公，跟著前任廟公林萬春學習解籤，13來已將每首籤詩人物的故事熟記，一拿到籤就能針對信眾的問題解答。

廖同銀說，同一支籤在不同時候求得，或同一支籤面對不同的問題就有不一樣的解釋，自己的兒子考校長時也來抽籤求得「劉備」，最後真的過五關斬六將順利錄取。

他表示，旌忠廟的籤詩相當靈驗，但如同籤詩字頭所說「凡爐前弟子及四方信士來問卜當誠心潔淨」，只要誠心，很多問題都能得到解答。

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