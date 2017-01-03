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桃竹竹苗結盟 北區每人年增1200元健保給付

桃竹竹苗4縣市今天在桃園市政府擴大舉辦說明會，宣布健保總額調整，桃園市長鄭文燦（右二）、新竹縣長邱鏡淳（右一）、新竹市長林智堅（左二）與苗栗縣副縣長鄧桂菊（左一）代表出席。（記者陳昀攝）

2017-01-03  11:46

［記者陳昀／桃園報導］北區（桃竹竹苗）健保總額10多年未調整，分配到的健保給付遠低於其他5區，每人平均分配預算也比全國平均值低約2千元。去年12月23日健保會中定案，今年度住院及門診給付調升4%，預估增加約4億元，平均北區每人能多分配1200元，桃竹竹苗4縣市今天在桃園市政府擴大舉辦說明會，宣布朝醫療平權之路跨出第一步。

桃園市長鄭文燦說，4縣市接下來共同努力的方向，還包含五楊高架橋延伸至新竹及苗栗、共同執行浪漫台3線計畫、觀光農產品的整合，以及亞洲矽谷計畫的合作，未來將共同發展、起飛。

鄭文燦指出，全台6大醫療服務區的健保給付分配公式，是按照2005年的投保人口計算，但10年來北區桃竹竹苗4縣市人口成長迅速，卻一直沒有依人口調整分配額度，落差越來越大，平均一年給付差額約43億元，很不公平，「總不能什麼都一家烤肉萬家香吧！」

鄭文燦表示，他和新竹縣長邱鏡淳、新竹市長林智堅、苗栗縣長徐耀昌，在去年成立「桃竹竹苗區域治理平台」的第一項合作議題，就是爭取醫療健保總額調整，經立法院多次協商，爭取到今年調整4%，預估增加約4億元，雖然和目標還有差距，但總算踏出第一步。

他說，一塊餅就這麼大，桃竹竹苗增加、其他地方就得縮減，特別感謝中央一方面調整健保給付，一方面挹注醫療發展基金，保障弱勢地區資源。

健保署長李伯璋指出，自己是外科醫師出身，做事情不會拖拉，很多事不是一蹴可及，但健保署會努力去做、逐步改變，合理分配醫療資源，讓醫療使用達到最大效果。他說，去年5月20接任署長後，就希望讓全國人民接受優質醫療照護，也希望台灣醫療進步、醫護人員快樂。

民進黨立法院黨團總召柯建銘表示，桃園市長鄭文燦身為桃竹竹苗共主，積極爭取資源，讓北區民眾10年來爭取不到的權利得以實現。

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