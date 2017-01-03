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中午外出注意！西部11縣市 PM2.5濃度偏高

中午外出注意！西部11縣市PM2.5濃度偏高。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

2017-01-03  11:41

〔記者楊綿傑／台北報導〕準備中午外出的民眾注意，西部共11縣市在空氣品質指標（AQI）達到「警戒橘」等級，局部地區更亮起「不良紅」燈號，指標污染物均為細懸浮微粒（PM2.5），提醒民眾做好健康維護。

根據環保署空氣品質監測網資料，目前台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣市、台南市、高雄市、屏東縣、金門縣、連江縣等，AQI都在「警戒橘」，敏感族群、老人及孩童在戶外活動時要特別小心。

而局部地區測站的AQI更是達到「不良紅」警示，包括嘉義新港、朴子、嘉義市，台南及白河，高雄鳳山、楠梓、前金、前鎮、復興、小港等，對所有民眾健康都構成威脅，尤其敏感族群應減少戶外活動。

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