不畏重度肢障 「不倒翁」實習老師向夢想前進
重度肢障生林信豪（右一），被稱為「不倒翁」實習老師，正向自己的夢想前進。（圖由教育部提供）
〔記者林曉雲／台北報導〕畢業於國立彰化師範大學英語系的林信豪，出生時因大腿和小腿的肌肉相連的身體障礙，在師長和親友眼中，他外表看來猶如「不倒翁」般的模樣，但他克服身體上的限制，國中一年級榮獲總統教育獎、大二時甄選獲得彰師大卓越師資培育獎學金，去年大學畢業後，目前已在彰化和美實驗學校當實習老師。
林信豪今天受訪表示，以前讀書時受惠於很多老師的幫助，讓他希望未來能順利擔任教師，幫助更多跟他一樣的人，不因身體的缺陷而自我限制，反而以更自動自發、自主自決的人生態度克服種種困境。
林信豪表示，他的年紀較輕，外表也和別人不太一樣，剛開始可能有些家長會有疑慮，但從小習慣別人用不一樣的眼光看他，他有信心以實際行動贏取師生和家長的信任和認同，當老師目前遇到的困難，只有因為講台有台階，他無法站上講台、使用黑板，但改以簡報方式和電子媒體方式輔助教學，效果一樣棒。學生們把林信豪當成大哥哥，林信豪表示，他和學生的互動很好。
林信豪出生時因為大腿與小腿肌肉相連，造成下肢嚴重萎縮，他表示，過去的成長歷程，與眾不同的外貌總是飽受外界異樣的眼光，在同儕之間也經常受到排擠。但父母親一直給他正向積極的鼓勵，幫助他學會用樂觀的態度面對各種的誤解或嘲諷，讓他學會用更正面、更樂觀的態度面對所有的挑戰。
教育部學特司科長廖雙慶表示，林信豪進入大學後，在彰師大資源教室輔導老師的協助下，完成個別化支持計畫、與系所行政單位協調溝通滿足特殊學習需求、向教育部申請免費肢障教育輔具使用，資源教室並且透過舉辦各種的輔導與活動，協助信豪更順利地完成課業上的學習，成為他在就學期間最重要的學習夥伴。
林信豪表示，他希望靠自己的力量完成日常生活中的大小事，也在激烈的競爭下獲得卓越師資培育獎學金，希望未來擔任教職幫助更多跟他一樣的人。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 傳播妹沒錢付車費 到警所急討驗孕棒
- 男友邀狂歡 她到場卻見酒店妹裸屍
- 台股開盤下跌2.37點 報9251.13點
- 美軍調整亞太戰略 傳將在南海部署地面重型武器
- 談稅改主軸 林全：降綜所稅、增營所稅
- 訂房網站設國外 法規難規範
- 民雄鹿草六腳 垃圾改週收5天
- 教官退出校園 北市新學期3、4校試辦
- 泰國車禍25死
- 巴西監獄暴動至少80死 數名囚犯慘遭斬首
- 傳中國將「斷三通」 我官員：台灣不須自亂陣腳
- 潘瑋柏曬瘦照 羅志祥拆台：別修圖了！
- 自由廣場》杜正宇也該出面講清楚
- 蝦毀！張震嶽愛的初體驗 原來是日本……
- 為愛犬治病 3年耗503萬
- 保台護國 防空制海飛彈層層佈網
- 遼寧號紙老虎？ 網媒爆：無法夜航起降 戰力僅3成
- 一線天溪谷景觀 遊客觀光秘境
- 吳家駿 李愷諺 SBL新人王大熱門
- 遠東科大流行音樂產管系 邀澎恰恰執教
- 復合不成利剪狂刺 惡男持殺蟲劑灌殺前女友
- 網球》重新出發！ 喬科維奇卡達網賽男單首輪過關
- 疑因騎車衝撞警察被法辦 男子派出所前自焚亡
- 巴西新年派對 槍手滅門濫殺11人
- 洪秀柱也將赴美 媒體爆：同日跟小英「打擂台」！
- 韓流新4天王出爐！孔侑票房王穩坐江山
- 不滿坐板凳 朗度大發牛脾氣
- 不怕被認出 51歲方文琳：素顏拍照也OK
- 張克帆堅持開車距離 驚險保住一命
- 北市》轉運站房屋稅全額補助 擬改業者負擔
- 匯價區間震盪 新台幣午盤小升6分
- 火車進站風切 婦重心不穩落軌亡
- 韓下任總統人選民調 文在寅贏潘基文
- 寺廟推姻緣燈 結婚還願送電視
- 大溪、復興各景點 元旦連假遊客爆大量
- 《焦點評論》宜居城市
- 糖尿病女運將頭昏 逆向撞3車
- 製造業堅挺激勵 歐股新年開紅盤
- NBA》柯瑞走開！戈登締三分新猷 超越生涯6球季
- 無照看診又詐領健保費 醫院負責人及護理師被訴
標題：不畏重度肢障 「不倒翁」實習老師向夢想前進
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email