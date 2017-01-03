不畏重度肢障 「不倒翁」實習老師向夢想前進

重度肢障生林信豪（右一），被稱為「不倒翁」實習老師，正向自己的夢想前進。（圖由教育部提供）

2017-01-03 11:34

〔記者林曉雲／台北報導〕畢業於國立彰化師範大學英語系的林信豪，出生時因大腿和小腿的肌肉相連的身體障礙，在師長和親友眼中，他外表看來猶如「不倒翁」般的模樣，但他克服身體上的限制，國中一年級榮獲總統教育獎、大二時甄選獲得彰師大卓越師資培育獎學金，去年大學畢業後，目前已在彰化和美實驗學校當實習老師。

林信豪今天受訪表示，以前讀書時受惠於很多老師的幫助，讓他希望未來能順利擔任教師，幫助更多跟他一樣的人，不因身體的缺陷而自我限制，反而以更自動自發、自主自決的人生態度克服種種困境。

林信豪表示，他的年紀較輕，外表也和別人不太一樣，剛開始可能有些家長會有疑慮，但從小習慣別人用不一樣的眼光看他，他有信心以實際行動贏取師生和家長的信任和認同，當老師目前遇到的困難，只有因為講台有台階，他無法站上講台、使用黑板，但改以簡報方式和電子媒體方式輔助教學，效果一樣棒。學生們把林信豪當成大哥哥，林信豪表示，他和學生的互動很好。

林信豪出生時因為大腿與小腿肌肉相連，造成下肢嚴重萎縮，他表示，過去的成長歷程，與眾不同的外貌總是飽受外界異樣的眼光，在同儕之間也經常受到排擠。但父母親一直給他正向積極的鼓勵，幫助他學會用樂觀的態度面對各種的誤解或嘲諷，讓他學會用更正面、更樂觀的態度面對所有的挑戰。

教育部學特司科長廖雙慶表示，林信豪進入大學後，在彰師大資源教室輔導老師的協助下，完成個別化支持計畫、與系所行政單位協調溝通滿足特殊學習需求、向教育部申請免費肢障教育輔具使用，資源教室並且透過舉辦各種的輔導與活動，協助信豪更順利地完成課業上的學習，成為他在就學期間最重要的學習夥伴。

林信豪表示，他希望靠自己的力量完成日常生活中的大小事，也在激烈的競爭下獲得卓越師資培育獎學金，希望未來擔任教職幫助更多跟他一樣的人。