收容動物死亡率仍高 動保封四縣長為屠狗王

2017-01-03 11:34

〔記者林良昇／台北報導〕動保團體今上午到監察院陳情，控訴屏東縣、南投縣、彰化縣、澎湖縣4縣公立動物收容所的總死亡率居高不下，漠視即將在今年2月4日上路的「零安樂死」政策，對於動保政策消極怠惰，動保團體並封4縣首長為「屠狗之王」。

關懷生命協會、動物保護行政監督委員會等動保團體今前往監院陳情，動保團體指出，扣除捕捉率極低的連江縣，全國收容所人道處理與所內死亡率，最高縣市前4名分別為屏東縣、南投縣、彰化縣、澎湖縣，關懷生命協會執行長何宗勳表示，該4縣市去年1至11月，宰殺加所內死亡高達5777隻，占去年總死亡4成左右。

何宗勳表示，關懷生命協會在2013年提出零宰殺呼籲，2014年年初前總統馬英九提出零安樂死的動保願景，2015年初立院通過在2017年2月4日實施零安樂死，公立收容所有2年時間準備，目前已有9個縣市收容所人道處理加上所內死亡率已低於10%，台北市、新北市、台南市、高雄市都已達成零安樂死。

何宗勳說，屏東縣、南投縣、彰化縣、澎湖縣4縣市公立收容所總死亡率都超過5成，如何改善有兩個關鍵，第一在於縣市首長要重視，必須釋出經費、人力、配套，第二在於公立收容所主管要很積極，但該4縣市並沒做到。

動保行政監督委員會委員王唯治則指出，立法零安樂死並非夢幻，雲林縣財政狀況並不好，公立收容所總死亡率是全國最低，台東縣就在屏東縣旁，預算還比屏東少，人道處理率卻很低，所以並非是財政問題，無論財政充不充裕都做得到，首長的重視和主管的積極作為，才是零安樂死成功的必然之道。

動保團體也在監院前上演行動劇，並頒給4縣首長「屠狗之王」獎盃，隨後進入監察院，由監委蔡培村接受陳情。