行動錢包新增借書功能 北市圖推無卡借書服務

2017-01-03 11:26

〔記者陳炳宏／台北報導〕蝦密？手機內的行動錢包，現在也能當借書證？沒錯，網路家庭（PCHOME）旗下子公司拍付國際資訊，今（3）日宣布，自即日起與全台利用

率最高且館藏最豐富的「台北市立圖書館」，合作推出「手機借閱證」服務，民眾只要於Pi行動錢包「手機借閱證」服務，綁定台北市立圖書館借閱證，即可透過「Pi行動錢包」以手機於台北市立圖書館借閱圖書，並享有館內的各項服務，體驗「無卡借書」的便利性。

Pi行動錢包營運長韓昆舉表示，「Pi行動錢包推出至今，致力於使行動錢包適用於各種支付場域，讓消費者只要帶手機，即可滿足食、衣、住、行、育、樂各項消費需求，目前已成為全台零售通路掃碼支付覆蓋率最高、停車單繳費覆蓋率最高的行動支付服務。然而『行動支付』只是『行動生活』的一環，除持續拓展支付場域、滿足消費需求，也將開始提供更多元、以手機取代實體卡片的非支付服務，打造全方位行動生活。因此，即日起於台北市推出『手機借閱證』服務，『Pi 行動錢包』將不僅是消費者的『行動支付』工具，更將成為民眾『行動生活』的樞紐。」

網路家庭表示，Pi行動錢包推出至今，已適用於網購、超商、中小型商家交易，以及繳交停車費、醫療繳費、公益捐款等公共服務，且目前可使用「Pi行動錢包」付款店家總數已超過8,000店，合作停車單繳費覆蓋率也達74.46%，為全台零售通路及停車單繳費覆蓋率最高的手機支付服務；「Pi行動錢包」除了持續滿足更多付款場域的使用需求外，更將致力於成為民眾「行動生活」的入口，推出更多類似「手機借閱證」、不限於交易付款、可便利民眾生活的行動服務，讓「Pi行動錢包」的應用範圍及效能達到最大化，帶給民眾全新的「行動生活」。