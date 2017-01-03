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家倉奶奶這句話好心酸 黃銘正：陳宣儒應向灣生道歉

2017-01-03  12:08

〔即時新聞／綜合報導〕《灣生回家》作者田中實加（陳宣儒）假冒灣生後裔穿幫，被踢爆是高雄小港人，完全沒有日本血統。紀錄片導演黃銘正昨天也現身還原拍片經過，透露事件爆發後，紀錄片主角家倉多惠子奶奶曾用LINE傳來問句，「大家會不會以為我們也是騙人的？」讓他與妻子連楨惠看了很心酸。

根據《民報》報導，田中實加風波已經延燒到日本，日本YAHOO等各家媒體都已做出相關報導，而在此同時，《灣生回家》正在日本上映，原本預計28日到多名灣生的故鄉、群馬縣高崎巿上映，現在是否還能如期舉行，已經蒙上了陰影。

黃銘正指出，他與妻子連楨惠因為具備基礎日文會話能力，在拍片期間與高齡86歲的家倉奶奶建立了深厚友誼，家倉奶奶在事件爆發後傳來心酸問句，「大家會不會以為我們也是騙人的？」讓黃銘正向陳宣儒喊話，「她真正要道歉的是這些灣生們、還有拍攝電影的團隊。」

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  • 《灣生回家》導演黃銘正和片中的家倉奶奶私交甚篤。（導演黃銘正提供）

    《灣生回家》導演黃銘正和片中的家倉奶奶私交甚篤。（導演黃銘正提供）

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