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整整15桶幼魚遭捕上岸 他痛心「未來還有魚吃嗎？」

網友痛批拖網捕撈破壞海洋生態，未來恐無魚可吃。（擷取自爆料公社）

2017-01-03  12:20

〔即時新聞／綜合報導〕網友在臉書不公開社團「爆料公社」上傳照片，表示上週六在台南安平漁港目擊拖網漁船處理捕撈上岸的漁獲，他說，漁民捕撈後的小魚小蝦共有整整15桶，就這樣放在路邊，令他不禁反問「這樣的漁業能永續經營嗎？」

網友接著痛批，台灣拖網漁船撈起為數眾多的小魚小蝦，讓海洋資源就這樣被浪費了。他說，生態嚴重被破壞，這樣的漁業能永續經營嗎，「這個問題沒人重視過，再這樣下去，我們還有魚蝦吃嗎？」

照片經上傳臉書後引發熱論，許多網友紛感痛心，留言說「拖網船對海洋生態的破壞真的很嚴重，台灣沿海已經沒什麼魚可捕了」、「台灣沒在禁雙拖漁船，雙拖漁船是海洋生態的殺手」、「拖網捕撈加上網目過小，海洋生態破壞又大小通吃」。

不過也有網友推測，照片中的漁獲應該是安平外海的季節魚－帕頭仔魚，表示這種魚一來就是一整群，體型也差不多都是這般大小，呼籲大家討論時「不能因為個體小就說是未成年的魚」。

還有網友分享自己的經驗，表示曾在漁港看到一籃一籃未滿30公分的黃鰭鮪被抓上來賣，當被其他民眾質疑為什麼要抓時，魚販只冷回「我不抓別人也會抓」，令眾網友痛批「就是這種自私心態，以後抓不到魚再來怪政府，真的很無言」。

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  • 網友說，這批遭捕上岸的小魚小蝦共有15桶之多。（擷取自爆料公社）

    網友說，這批遭捕上岸的小魚小蝦共有15桶之多。（擷取自爆料公社）

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相關關鍵字： 拖網捕魚 流刺網 海洋資源 漁獲 濫捕 自私
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