因應一例一休 奇美博物館25年來將首調休館日
2017-01-03 11:12
奇美博物館今年七月，將首度調整休館日。（記者吳俊鋒攝）
〔記者吳俊鋒／台南報導〕為因應新的一例一休政策，遠近馳名的奇美博物館，今年7月起，開始將休館日從週一調整到週三，以利連休的民眾安排參觀行程，這是該館成立25年來首度變更休館日。
奇美博物館創立於1992年，之前與圖書館、文化中心相同，休館日都安排在週一，但一例一休實施後，為了讓民眾更方便安排連續假期的出遊行程，也順應新的休假趨勢，調整休館日至週三。
副館長廖婉如表示，很多連續假期都從週六、日橫跨到週一，民眾想在週一參觀博物館，卻不得其門而入，直呼可惜，休館日才做此變更。
廖婉如說，今年七月起，休館日將調整至週三，週三比較不會受連續假期的影響，對民眾參觀的衝擊也相對小。
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