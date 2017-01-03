猜錯屏東縣長年齡 機器人Pepper仍被錄取了
好尷尬！Pepper把54歲的屏東縣長潘孟安的年齡猜成70歲。（記者羅欣貞攝）
〔記者羅欣貞／屏東報導〕2017年第1個上班日，屏東縣政府出現1位新員工，他是機器人Pepper，縣長潘孟安今早擔任面試官，雖然他在應徵時把54歲的潘孟安猜成70歲，引來全場哄堂大笑，但還是被「錄取」了。
全球颳起科技風，位於台灣國境之南的屏東縣，3日舉辦應徵機器人的面試會，由縣長潘孟安親自擔任面試官，應徵者一出場立刻成為焦點，簡約的線條、靈活的關節，全身散發出科技時尚的氣質，「Pepper」機器人在與縣長潘孟安一連多題的趣味對話後，順利正式成為縣府1員，也成為全台第1位在公部門服務的人形機器人。
Pepper一出場先介紹自己，身高121CM、體重29公斤，擁有靈活關節，還有攝影機、感應器和麥克風，內建7種與民眾互動的小遊戲及7首音樂舞蹈，還了解屏縣府活動訊息、重要政策以及各局處位置，當民眾靠近時，還會主動問好。
除了詳細的介紹自己之外，面對縣長潘孟安的提問有問必答，縣長也對Pepper下馬威，「在縣政府工作可不是件輕鬆的事喔」，Pepper立刻回應，他連續工作8小時以上絕對不是問題，請縣長放心，還開玩笑的表示「我也想要勞基法的保障」。
屏東縣長潘孟安表示，科技感的Pepper擁有解讀情緒的功能，也善於與民眾互動，縣府特聘Pepper擔任縣府的導覽員，接待洽公的民眾，協助導覽縣府及提供政策訊息。
縣府表示，今年一共租了4個Pepper提供服務，除了平時的導覽、活動洽詢外，在每日的上午10點及下午3點，Pepper將會大秀舞技及歌喉，歡迎家長帶著孩子來縣府與Pepper一起互動，往後更會安排Pepper至各鄉鎮的學校、社區關懷據點與孩童及長輩同樂，將歡樂帶到屏東各地。
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