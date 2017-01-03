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「戴套紅蘿蔔」躺公園 網友：一看就是內行人

一位網友今天發文表示，他早上在公園散步時，卻在地上發現一隻戴有保險套的紅蘿蔔。（圖截自爆料公社）

2017-01-03  11:40

〔即時新聞／綜合報導〕一般民眾常在假日前往公園健走，但總會有民眾把公園當作尋求性刺激的場所。一位網友今天就上網發文表示，他早上在公園散步時，卻在地上發現一隻戴有保險套的紅蘿蔔，他還上傳照片到網路分享給大家。

知名臉書粉絲團「爆料公社」今天早上轉貼民眾的貼文，並寫到「剛剛我朋友在公園散步，赫然發現...有人買的菜掉了~好浪費」，貼文附上的照片顯示，一根巨大紅蘿蔔被包在保險套內，且蘿蔔前端還打了結，整根就這樣被丟在公園沙地上。

看過貼文的網友紛紛搞笑留言「高手在民間一看就知道是內行人」、「誰的男朋友忘了帶走」、「姐夫你怎麼倒在地上」、「好精緻的包裝...」、「我的老天鵝啊XD」

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  • 貼文附上的照片顯示，一根巨大紅蘿蔔被包在保險套內，且蘿蔔前端還打了結，整根就這樣被丟在公園沙地上。（圖截自爆料公社）

    貼文附上的照片顯示，一根巨大紅蘿蔔被包在保險套內，且蘿蔔前端還打了結，整根就這樣被丟在公園沙地上。（圖截自爆料公社）

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