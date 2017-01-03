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蘭嶼鄉民服務中心搬家 今天啟用

蘭嶼鄉公所購新屋，做為郷民服務中心。（記者張存薇攝）

2017-01-03  09:51

［記者張存薇／台東報導］台東縣蘭嶼鄉對外交通不便，冬天更常因為飛機停飛、造成鄉民滯留台東，蘭嶼鄉公所用台電補助經費在市區購買4層樓房舍，做為新的鄉民服務中心，今天啟用。

蘭嶼鄉親交通大不便，除了因天候因素，飛機、船班停航，也有鄉親因為探病、學生到台東比賽、參加活動而有在台東市住宿需求，鄉民服務中心原本設在台東市傳廣路巷內，鄉長夏曼．迦拉牧表示，以往都是由原民會補貼租金，長期下來也不是辦法，所以乾脆購置一棟做為永久使用。

新的鄉民服務中心位在台東市仁三街149號，共有19間雙人房，每間房也提供冷氣、電視，另也提供大型冷凍櫃及冰箱、付費洗衣機，不過從今年開始，每人每天入住須繳交50元清潔管理費用，聯絡電話：（089）345935。

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  • 蘭嶼鄉公所購新屋，做為郷民服務中心。（記者張存薇攝）

    蘭嶼鄉公所購新屋，做為郷民服務中心。（記者張存薇攝）

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