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暖氣團保4天好天氣 吳德榮：8日氣溫遽降

2017-01-03  10:04

〔即時新聞／綜合報導〕今天北部、東北部降溫有雨，氣象專家吳德榮在「洩天機教室」表示，明天至週六（4日至7日），台灣白天溫暖舒適、早晚稍涼，不過週日（8日）天氣將會明顯轉變，9日台北市的氣溫將會掉至15、16度低溫、沿海空曠地區可能下探14度。

吳德榮表示，明天至週六台灣都在暖氣團內，白天溫暖舒適、早晚稍涼；西半部啨朗穩定，高溫25至28度；東半部雲量稍多偶有局部短暫雨，高溫24至27度；中南部地區清晨易有輻射霧生成，影響能見度。週五則有另外一小股非常微弱東北風，可能給北海岸、北部山區及大台北地區帶來類似今天的變化。

吳德榮提醒，下一波天氣系統大約在8日南下，鋒面所帶之水氣雖不多，但仍會造成天氣明顯的轉變；北台灣氣溫遽降，北部、東半部雲量增多並有局部雨。下週一受冷空氣影響，目前的電腦模擬的強度大約是「東北季風」（台北市低溫15、16度，沿海空曠地區14度），而尚未達「大陸冷氣團」的標準。不過，無論是「東北季風」或「大陸冷氣團」，在連續一週的偏暖後又再大幅降溫，「乍暖還寒」的氣候型態，特別請民眾留意。

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  • 雷達回波合成圖顯示，今晨一小股非常微弱的東北風南下，使得北海岸、大台北局部地區及台灣東半部沿海，都有降水回波存在。（圖擷取自洩天機教室）

    雷達回波合成圖顯示，今晨一小股非常微弱的東北風南下，使得北海岸、大台北局部地區及台灣東半部沿海，都有降水回波存在。（圖擷取自洩天機教室）

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