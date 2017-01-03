台灣冬天好暖和？ 彭啟明：關鍵在大氣環流配置

不少民眾認為今年冬天是暖冬，彭啟明表示，許多高緯度地區仍是「正常冬天」，原因出自於北半球冬天的大氣環流配置。（資料照，記者黃耀徵攝）

2017-01-03 09:46

〔即時新聞／綜合報導〕今年元旦假期較往年溫暖，不少民眾都認為有暖冬現象，天氣風險公司總經理彭啟明表示，雖然台灣是如此，但在高緯度地區還是「正常的冬天」，有些地區的氣溫甚至比過去還低，原因就出自於北半球冬天的大氣環流配置。

彭啟明在臉書指出，北半球冬天的大氣環流配置有時擺盪、集中在某些區域，自然會造成北方冷空氣直衝而下。而台灣雖然現在平均溫度上升，未來一兩個月的天氣呈現偏暖、偏乾型態，但有時溫差仍大，須多加注意。

而今日台灣北部降雨，彭啟明表示，受到東北風增強影響，今日溫度略為下滑，也有些水氣，從明天開始東北風減弱，天氣型態將回去到過去幾天的溫暖天氣，直至周日才會有另一波冷空氣，最低溫可能到12至13度，與這幾天的回暖天氣相比溫差很大，民眾需對此特別注意。