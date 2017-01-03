南部空氣品質差 上午8點高雄全測站「淪陷」

上午8點高雄全測站出現「橘色」或「紅色」警示，從高架橋上眺望楠梓區天空，霧濛濛一片。（記者黃志源攝）

2017-01-03 09:04

〔記者黃志源／高雄報導〕今天上午南部空氣品質普遍不佳，高雄市空氣品質指標（AQI）指標達均出現不健康「橘色」或「紅色」警示，測站全數「淪陷」。

據環保署空氣品質監測網顯示，高雄市在上午8點於美濃、仁武、林園等3站出現「橘色」警示，其餘的橋頭、楠梓、左營、前金、鳳山、復興、前鎮及小港8測站測出對所有族群不健康的「紅色」警示，其中又以小港測站測得160為最高，除大寮測站故障未測出數據，全市均出現對敏感族群不健康或對所有族群不健康的警示。