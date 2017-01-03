新科技！用木頭蓋高樓 檢驗標準疑遭綁日規

科技進步，木材不只可以蓋小木屋，還可蓋高樓，成為會呼吸固碳的綠建築，加拿大蓋出18層木高樓，台中市也已有採此新建材興建的木樓房，外型搶眼。（記者林曉雲攝）

2017-01-03 09:04

〔記者林曉雲、黃佩君／台北報導〕新科技！會固碳的綠建築新建材「直交集成板」因強度高，用木頭就可以蓋出高樓大廈，加拿大已蓋出18層高樓，台灣也開始引進此建材蓋樓，經濟部標準檢驗局近日草擬國家檢驗標準，今遭台灣木結構工程協會質疑，標檢局擬採日本規範，特別是樹種及用膠綁定日規，已引發歐盟及美加等國嚴重關注，擔憂恐成貿易障礙，且抄日規只抄半套，抄了產品檢驗，卻未抄製造商及檢驗程序，跛腳的檢驗標準也將造成工程界的困難和問題。

台灣木結構工程協會由土木技師和學者專家組成，常務理事、土木技師楊正裕表示，美國每年上百萬戶新建住宅，85％採用木結構；日本新建房屋採用木結構的比例也超過5成，「直交集成板」是由歐洲發明的木建材，加拿大、美國、紐西蘭及日本等國開始使用，加拿大溫哥華的卑詩省大學興建一棟18層、樓高53公尺的學生宿舍，預計今年夏天完工，2到17樓的樓板與柱子均採用木結構，近年台灣開始有公共建築採用木結構材料，如知名的北投圖書館，現代木結構不只可蓋度假小屋，更可以構築各項大型建築。

楊正裕指出，一棟房子的壽命長達50年、100年，整棟用木頭蓋的房子會成為固碳的綠建築，也因樹木可以不斷栽種，因此綠建築具有永續概念，新科技提高木材強度可蓋高樓，適合地狹人綢的城市，具有未來性。

楊正裕表示，標檢局研訂草案在樹種及用膠方面限定，會排斥歐美和紐西蘭等國產品，恐將構成貿易障礙，國外進口須符合官方標準，影響所及不只是民間建案，連公共工程等大型工程如要用此新建材也會大受影響，歐美加等國已表達關注，也向協會詢問，此事關係我國對外的國際關係，應被關注。

楊正裕舉例說明，檢驗標準草案訂的樹種採正面表列，但可用的樹種來源其實有很多種，歐美樹種和日本樹種不盡相同，採日規之後，業界即會買「官方認證」的樹種建材；用膠部分更完全排斥歐美，對消費者來說，多元選擇比較有利；而日本農林廳規範涵蓋產品、製造商及檢驗程序三部分，我國卻只抄產品規範，將變成很大的漏洞，假設日本的檢驗標準有三隻腳，我國只有一隻腳、站不穩，配套不足將使品質打問號，建材和人命有關，不可不慎。

標檢局坦言，因氣候相近參考日本標準，但上月也邀請包括歐美加等商會等討論，未來將納入上述團體及其他廠商、團體的反饋意見進行修正，目前仍未定案，應無綁定特殊規範的疑慮。