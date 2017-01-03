| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
寶寶過敏干擾睡眠 影響發育
 首頁 > 生活

店家為天價烏魚膘道歉 受害者現身再打臉

2017-01-03  09:09

〔即時新聞／綜合報導〕有民眾到高雄六合夜市1間海鮮攤消費時，點了1盤標價160元的烏魚膘，結帳時卻被店家索價1680元。此事曝光在網路與媒體後，引起各界關注，海鮮攤老闆也不得不鞠躬道歉。但受害民眾得知老闆的說詞後，再度出面打臉這間天價夜市攤販，痛批根本就是在睜眼說瞎話。

據《蘋果日報》報導，老闆道歉時解釋那時客人太多，自己忙著炒菜所以才沒有問客人份量要多少，就炒了10.5兩。受害的陳姓民眾聽聞此事後，反駁他和家人從點完餐到坐下來，店裡明明只有1、2桌客人。

陳先生回憶，那晚前去用餐時，攤位招牌下的「每兩」字體超小，一旁還擺放燈泡，讓人勉強只能看到160，至於旁邊的商品則很明確標示200、100、120等價錢，所以烏魚膘的標價完全就是在試圖魚目混珠，和老闆道歉時拿出大大的價格招牌完全不同。

受害的陳姓民眾指出，他之所以踢爆此事，就是覺得不能讓累犯店家坑殺消費者，台灣人長期有著「簡單的普遍信任」，但如果讓這種信任感消失，社會將蒙受莫大損失。

廣告
  • 高雄六合夜市這盤烏魚膘要價1680元，引起店家坑殺消費者的爭議。（圖擷自爆料公社）

    高雄六合夜市這盤烏魚膘要價1680元，引起店家坑殺消費者的爭議。（圖擷自爆料公社）

  • 這間高雄六合夜市海鮮攤的老闆後來出面道歉，但被受害消費者繼續打臉。（圖擷自爆料公社）

    這間高雄六合夜市海鮮攤的老闆後來出面道歉，但被受害消費者繼續打臉。（圖擷自爆料公社）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 六合夜市 天價 消費糾紛 烏魚膘
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤南瓜燉牛肉
家常菜✤蔥爆魚條
調味料下鍋有順序！
鋁箔紙洗排水孔？
轉寄

標題：店家為天價烏魚膘道歉 受害者現身再打臉


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月3日‧星期二‧丙申年臘月初六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.