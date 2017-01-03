店家為天價烏魚膘道歉 受害者現身再打臉

2017-01-03 09:09

〔即時新聞／綜合報導〕有民眾到高雄六合夜市1間海鮮攤消費時，點了1盤標價160元的烏魚膘，結帳時卻被店家索價1680元。此事曝光在網路與媒體後，引起各界關注，海鮮攤老闆也不得不鞠躬道歉。但受害民眾得知老闆的說詞後，再度出面打臉這間天價夜市攤販，痛批根本就是在睜眼說瞎話。

據《蘋果日報》報導，老闆道歉時解釋那時客人太多，自己忙著炒菜所以才沒有問客人份量要多少，就炒了10.5兩。受害的陳姓民眾聽聞此事後，反駁他和家人從點完餐到坐下來，店裡明明只有1、2桌客人。

陳先生回憶，那晚前去用餐時，攤位招牌下的「每兩」字體超小，一旁還擺放燈泡，讓人勉強只能看到160，至於旁邊的商品則很明確標示200、100、120等價錢，所以烏魚膘的標價完全就是在試圖魚目混珠，和老闆道歉時拿出大大的價格招牌完全不同。

受害的陳姓民眾指出，他之所以踢爆此事，就是覺得不能讓累犯店家坑殺消費者，台灣人長期有著「簡單的普遍信任」，但如果讓這種信任感消失，社會將蒙受莫大損失。