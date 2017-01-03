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服務業醞釀公休日？這家麵包店實施後發現...

馬可先生烘焙坊去年8月實施週日公休，到了12月，卻有半數店面恢復週日營業。（資料照，記者王俊忠攝）

2017-01-03  07:49

〔即時新聞／綜合報導〕勞工「一例一休」新制上路，服務業人力成本增加，許多餐飲業者宣布漲價或調整營業時間來因應，未來餐廳公休、不每天開張也可能會成慣例。不過，一家麵包烘培業者去年8月就實施週日公休，4個月後卻發現每月竟少賺800萬，因此已有半數店面恢復週日營業。

《經濟日報》報導，包括麥當勞、肯德基、必勝客、鬍鬚張、八方雲集、三商巧福等餐飲業者，今年起都已調漲商品價格，也有餐廳調整營業時間或實施公休，以控制成本。

報導提到，馬可先生雜糧麵包烘焙坊去年8月率先實施星期日公休，到了12月，卻有半數店面恢復週日營業，總經理王麗珠坦承，因為發現週日公休4個月來其實是虧本的，週日客群與週一到週六不同，換算一個月少賺800萬元。現在部分店面恢復週日營業，雖然有的員工不滿，但現在已經「放不起了」。馬可先生已調漲商品售價2元到5元，希望可以攤平一些成本。

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