阿里山森林鐵路恐「斷炊」 面臨存廢危機

阿里山森林鐵路堪稱是台灣的國寶級資產。（嘉義林管處提供）

2017-01-03 07:22

〔即時新聞／綜合報導〕台灣著名的阿里山森林鐵路，從日治時代興建已來，已有百年歷史，堪稱是台灣的國寶級資產。如今卻面臨天災侵襲和多次經營權轉手問題，每年有高達3億元的虧損，可能將走向結束營運的關卡。

根據《聯合報》報導，阿里山森林鐵路經營權經多次轉手，本由林務局轄管，2010年4月因發生斷樹砸中列車的5人死亡意外，當時行政院就將其委託台鐵經營，後來又轉變成林務局出資、台鐵代管。原本林務局和台鐵再將「協助營運契約」延1年，但是「林務發展及造林基金」即將在年中見底。

報導提到，不僅在資金上短缺，鐵路養護成本高也是重要原因。台鐵表示，光是常發生的邊坡土石滑落，修復金額就要上百萬元以上，雖然在去年5月票價已調漲，是20年來首見，但卻仍然無法解脫虧本的命運，每年都是「賺1億、虧4億」，客乘量每年也從194萬掉到160萬人次。

《聯合報》報導，目前林務局和台鐵，都沒有要接阿里山森林鐵路的計畫。林務局表示，「林務發展及造林基金」沒有資助台鐵的計畫。近年來營運虧損的台鐵，先前委託顧問公司評估林鐵的未來方針，分析分別或共同營運，以及公司化、成立法人組織或林鐵管理總所等5項方案，經過評估後的最佳方案，是林務局獨自經營。