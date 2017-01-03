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北部、東北部降溫有雨 明恢復好天氣

中央氣象局指出，今天（3日）東北風稍增強，北部、東北部降溫2至3度，並有局部短暫雨。中南部仍維持多雲到晴。（記者黃耀徵攝）

2017-01-03  06:17

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今天（3日）東北風稍增強，北部、東北部降溫2至3度，並有局部短暫雨。中南部仍維持多雲到晴。

氣象局表示，今天北部及東北部高溫在24度左右，和昨天相比下降約2至3度，至於中南部及花東高溫仍可達25至27度，各地低溫大多在18至20度，中南部日夜溫差較大。天氣方面，北部及東半部雲量增加，並有局部短暫雨的機率，而中南部仍可維持多雲到晴。

氣象局預估，週三至週六（4日至7日）風向再度轉為東風或東南風，北台灣溫度回升，各地高溫普遍在26至28度，同時降雨減少，僅東半部地區及北部山區有些零星降雨，另外氣象局提醒，在馬祖、金門及西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度。

空氣品質方面，今天金門及中部地區AQI為對敏感族群不健康，雲嘉南局部地區及高屏地區為對所有族群不健康，其他地區為良好至普通等級，指標污染物為細懸浮微粒。

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部
21 ~ 23 20 ~ 27 23 ~ 27 20 ~ 26

今日天氣預報。（取自氣象局網站）

今日各地紫外線多為中量級。（取自氣象局網站）

今天金門及中部地區AQI為對敏感族群不健康，雲嘉南局部地區及高屏地區為對所有族群不健康，其他地區為良好至普通等級。（圖片取自環保署空氣品質監測網）

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