01/03 各報重點新聞一覽
自由時報
飛指部三月移編空軍 防衛3大都會區 強化東部部署
軍方今年三月將提出新的軍事戰略規劃構想，官員指出，戰略規劃將由現行的「有效嚇阻」，調整為「多重嚇阻」，而為因應戰略規劃調整，軍方現行直屬於國防部的防空飛彈指揮部，將會移編給空軍司令部，以強化統一指揮戰力。
不敵「滅頂」 台灣康師傅解散
二○○二年以「鮭魚返鄉」之勢進軍台灣，打出桶麵一碗十六元超低價策略的康師傅，正式解散退出台灣市場。頂新集團證實，台灣康師傅在油品爭議爆發後，過去兩年在台已無實質營運，經董事會決議，自元月一日起解散，並由劉國維擔任清算人。
撇清附隨組織 救國團在公辦運動中心連署
黨產會將於二月辦聽證會釐清救國團是否為國民黨附隨組織，救國團日前為此發起連署活動，強調財產沒有一塊錢源自黨費。但有民眾發現，新北市府委託救國團經營的永和國民運動中心，竟直接在櫃檯上擺放救國團的連署看板，開放來運動的民眾簽名連署。除網友痛批「公器私用」，新北市議員許昭興也質疑救國團與市府公私不分，她將追究相關單位疏失。
蘋果日報
坑遊客 炒烏魚膘竟索1680元 六合夜市趕走惡攤商
惡攤商坑人！南投縣陳姓民眾前晚與家人到高雄六合夜市點一盤炒烏魚膘，吃了覺得不新鮮，找老闆理論，對方竟索價1680元，是其他業者的3倍，憤而報警，經警協調付840元了事，昨他將過程po網，網友激憤揚言抵制六合夜市，郭姓攤商昨出面鞠躬道歉，其他攤商痛批他是「老鼠屎」、坑殺外地客累犯，該攤房東也到場要求退租，該攤昨晚起永遠打烊。
再縮水 刷卡加油優惠少2角
油價低迷，信用卡業者難藉加油市場衝發卡量，近年不斷調降加油優惠，本季起除聯名卡加油優惠每公升約比上季縮水0.2元、合作銀行信用卡加油優惠調降0.1到0.2元，台亞、西歐及福懋加油站更宣布將行之有年的每季加油優惠，改為半年調一次。專家說，民眾未來加油想優惠要靠自己，自助加油優惠將成主流。
聯合報
林全：稅改主軸 將增營所稅 減綜所稅
行政院長林全接受本報系經濟日報專訪時首度表示，今年登場的稅制改革主軸在營利事業所得稅及個人綜合所得稅，將在總稅收不變前提下，適度增加營所稅收、減少綜所稅收；現行百分之十七的營所稅率將提高，但幅度儘量小，達到最大效果。
阿里山森林鐵路 營運資金面臨「斷炊」
逾百年歷史的阿里山森林鐵路，不論從文化觀光、自然保育或林業發展，都是「國寶級」資產。但林鐵易受天災侵襲，後天又多次經營權轉手，如今不僅每年高達三億元虧損，營運資金來源「林務發展及造林基金」也將見底，恐將面臨結束營運的命運。
中國時報
一例一休之後...林全：漲價是必然結果
一例一休上路後，百業喊漲因應。行政院長林全接受專訪時表示，修《勞基法》目的是減少勞工工時，但不可能不付出社會代價，漲價也是必然結果，但希望不要帶動全面性物價上漲，行政院會密切關注通膨效應。
六合夜市呷火大 烏魚膘1680元 攤商被譙翻
高雄市六合夜市爆賣天價烏魚膘，引發軒然大波。元旦當晚陳姓民眾到夜市點一盤炒烏魚膘，事後發現竟然要價1680元，當場與老闆理論，最後付一半自認倒霉，不過，此一坑殺消費者的行為，卻引發網路鄉民的圍剿，要發動抵制六合夜市，攤商業者郭鑫瀚昨天成為眾矢之的，出面道歉，坦承有疏忽；六合夜市主委莊其章強調，純屬個人爭議事件，不希望影響六合夜市商譽。
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