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兩轉運站房屋稅飆漲 北市府買單

2017-01-02  23:14

〔記者陳紜甄／台北報導〕委由統一開發與日勝生營運的市府與台北兩轉運站，北市府每年編列預算補貼房屋稅，今年補貼金高達兩千四百萬。議員陳炳甫曾在議會憤怒拍桌表示，「要我補貼稅金，很不甘願！」，要求交通局重新與業者房屋稅，並不得轉嫁房屋稅給消費者。交通局表示，預計今年三月底前，會與日勝生、統一開發召開會議研議。

台北與市府轉運站分別於九十八年與九十九年啟用，屬BOT案。合約內容載明，轉運站房屋稅納入經營成本，並轉嫁給客運業者。交通局表示，當時為避免房屋稅轉嫁到消費者，因此每年編列預算補助房屋稅。

據統計，台北轉運站房屋稅補助，從一Ｏ三年的五九Ｏ萬，升至一Ｏ六年的一二ＯＯ萬；市府轉運站一Ｏ三年的房屋稅為五五Ｏ萬，一Ｏ六年則為一一ＯＯ萬。房屋稅補助逐年飆高，議員痛批，轉運站業者歲入收入達兩億，但交通局補貼兩千四百萬房屋稅，僅收取業者獲利百分之一，約一百多萬的金額。因此，去年十二月議會交委會做出決議，交通局需與業者重新研議，並要求業者房屋稅不可轉嫁到客運業者，造成票價上漲。

陳炳甫曾表示，該合約簽訂可追溯至九十八年，「可能是前朝擬定」，有無可能重新檢討？並憤怒直言，居然拿納稅人的錢，補貼業者。交通局表示，如北市府拒絕補助該筆預算，按照合約內容，業者恐納入到營運成本，調高客運月台費率。不過，今年開會，仍會按委員會決議與業者協商。

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  • 交通局今年三月底前，將與轉運站業者開會，討論房屋稅補助。（記者陳紜甄攝）

    交通局今年三月底前，將與轉運站業者開會，討論房屋稅補助。（記者陳紜甄攝）

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