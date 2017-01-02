| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
寶寶過敏干擾睡眠 影響發育
 首頁 > 生活

今晚金星合月 眉月微笑迎來金光閃閃

新年第二天的「金星合月」，今晚只要你抬頭一望，就會看到一如眉月微笑，迎來金光閃閃象徵吉祥。（記者張忠義攝）

2017-01-02  22:11

〔記者張忠義／高雄報導〕今晚只要你抬頭一望西南方天空，新年第二天的「金星合月」，讓大家一如眉月微笑，迎來金光閃閃象徵吉祥。

金星位於寶瓶座內，日落後後斜掛在西南方天空，也就是行星與月亮運行到同一赤經經度時，便會出現行星合月的天文現象，而今晚正是月亮與金星相近時，所以傍晚只要往西南邊天空看，就可以觀賞到美麗迷人的「金星合月」，讓不少天文迷相當興奮。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 寶瓶座 月亮 行星合月 金星 金星合月
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤冬菇烤麩
香噴噴✤麻油料理
3分鐘自製奶油
木頭砧板比較好？
轉寄

標題：今晚金星合月 眉月微笑迎來金光閃閃


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月2日‧星期一‧丙申年臘月初五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.