今晚金星合月 眉月微笑迎來金光閃閃

新年第二天的「金星合月」，今晚只要你抬頭一望，就會看到一如眉月微笑，迎來金光閃閃象徵吉祥。（記者張忠義攝）

2017-01-02 22:11

〔記者張忠義／高雄報導〕今晚只要你抬頭一望西南方天空，新年第二天的「金星合月」，讓大家一如眉月微笑，迎來金光閃閃象徵吉祥。

金星位於寶瓶座內，日落後後斜掛在西南方天空，也就是行星與月亮運行到同一赤經經度時，便會出現行星合月的天文現象，而今晚正是月亮與金星相近時，所以傍晚只要往西南邊天空看，就可以觀賞到美麗迷人的「金星合月」，讓不少天文迷相當興奮。