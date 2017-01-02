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戀愛了！ 9大必追IG台灣美女

氣質型美女「Olivia」擁有18萬名粉絲。（圖擷自Olivia IG）

2017-01-02  23:36

〔即時新聞／綜合報導〕正妹網紅人人愛看，因此「台灣GQ」特別整理出了「台灣9名必追IG美女」，總共分為3個路線，包括氣質型美女、性感型美女及清新型美女。

氣質型美女

擁有18萬粉絲的「Olivia」，神似關之琳的外表及仙氣不凡的她，讓她擁有眾多粉絲。

擁有16萬粉絲的「吳子霏」，有神的雙眼再搭配上陽光的笑容，讓人看了不知不覺心情也跟著好了起來，且廚藝不錯的她，也不時會在IG上和粉絲分享美味的手做食物。

擁有14萬粉絲的「林美吟」，因外表神似周迅，而有「小周迅」的稱呼，為平面模特兒出生，曾參予過2016電視劇「遺憾拼圖」的演出，飾演讓人恨的牙癢癢的女主角情敵。

性感型美女

擁有維吾爾族混血基因的「孫尤安」，除了有好身材之外，也有一副好歌喉，不時的會在IG上放演唱影片，粉絲人數達18萬人次。

接下來為曾是團體Roomie一員的「林珈安」，造型多變的她，能歌善舞，也一直都有參予戲劇及電影的演出，粉絲人數為17萬人次。

擁有11萬人次粉絲的「安柏兒」，也曾是團體Roomie的一員，右眼下方的痣為她的招牌，眼睛也電力十足。

清新型美女

為專職部落客的「吳斐莉」，看似鄰家女孩的她，卻全身散發女人味，讓她粉絲人數達14萬人次。

有著俏麗短髮的「謝琦琦」，大大的眼睛搭配上甜美的笑容，讓她擁有12萬粉絲。

最後則是藝人簡廷芮的姐姐「簡愷蒂」，家族基因超強的她，整體看起來就像洋娃娃一樣，擁有10萬名粉絲。

相關連結請見：

《台灣GQ》年度正妹特輯！搜括9位必追蹤Instagram MIT美女

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  • 氣質小廚娘「吳子霏」，擁有16萬名粉絲。（圖擷自吳子霏 IG）

    氣質小廚娘「吳子霏」，擁有16萬名粉絲。（圖擷自吳子霏 IG）

  • 有「小周迅」之稱的氣質美女「林美吟」，擁有14萬名粉絲。（圖擷自林美吟 IG）

    有「小周迅」之稱的氣質美女「林美吟」，擁有14萬名粉絲。（圖擷自林美吟 IG）

  • 性感美女「孫尤安」，擁有18萬名粉絲。（圖擷自孫尤安 IG）

    性感美女「孫尤安」，擁有18萬名粉絲。（圖擷自孫尤安 IG）

  • 曾是團體Roomie一員的「林珈安」，擁有17萬名粉絲。（圖擷自林珈安 IG）

    曾是團體Roomie一員的「林珈安」，擁有17萬名粉絲。（圖擷自林珈安 IG）

  • 擁有11萬名粉絲的「安柏兒」，右眼下方的痣為她的招牌。（圖擷自安柏兒 IG）

    擁有11萬名粉絲的「安柏兒」，右眼下方的痣為她的招牌。（圖擷自安柏兒 IG）

  • 鄰家女孩「吳斐莉」，擁有14萬名粉絲。（圖擷自吳斐莉 IG）

    鄰家女孩「吳斐莉」，擁有14萬名粉絲。（圖擷自吳斐莉 IG）

  • 俏麗短髮的「謝琦琦」，擁有12萬名粉絲。（圖擷自謝琦琦 IG）

    俏麗短髮的「謝琦琦」，擁有12萬名粉絲。（圖擷自謝琦琦 IG）

  • 看起來像洋娃娃的「簡愷蒂」，擁有10萬名粉絲。（圖擷自簡愷蒂 IG）

    看起來像洋娃娃的「簡愷蒂」，擁有10萬名粉絲。（圖擷自簡愷蒂 IG）

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相關關鍵字： GQ 台灣 小清新 性感 正妹 氣質 網紅 美女
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標題：戀愛了！ 9大必追IG台灣美女


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