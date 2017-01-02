戀愛了！ 9大必追IG台灣美女
2017-01-02 23:36
氣質型美女「Olivia」擁有18萬名粉絲。（圖擷自Olivia IG）
〔即時新聞／綜合報導〕正妹網紅人人愛看，因此「台灣GQ」特別整理出了「台灣9名必追IG美女」，總共分為3個路線，包括氣質型美女、性感型美女及清新型美女。
氣質型美女
擁有18萬粉絲的「Olivia」，神似關之琳的外表及仙氣不凡的她，讓她擁有眾多粉絲。
擁有16萬粉絲的「吳子霏」，有神的雙眼再搭配上陽光的笑容，讓人看了不知不覺心情也跟著好了起來，且廚藝不錯的她，也不時會在IG上和粉絲分享美味的手做食物。
擁有14萬粉絲的「林美吟」，因外表神似周迅，而有「小周迅」的稱呼，為平面模特兒出生，曾參予過2016電視劇「遺憾拼圖」的演出，飾演讓人恨的牙癢癢的女主角情敵。
性感型美女
擁有維吾爾族混血基因的「孫尤安」，除了有好身材之外，也有一副好歌喉，不時的會在IG上放演唱影片，粉絲人數達18萬人次。
接下來為曾是團體Roomie一員的「林珈安」，造型多變的她，能歌善舞，也一直都有參予戲劇及電影的演出，粉絲人數為17萬人次。
擁有11萬人次粉絲的「安柏兒」，也曾是團體Roomie的一員，右眼下方的痣為她的招牌，眼睛也電力十足。
清新型美女
為專職部落客的「吳斐莉」，看似鄰家女孩的她，卻全身散發女人味，讓她粉絲人數達14萬人次。
有著俏麗短髮的「謝琦琦」，大大的眼睛搭配上甜美的笑容，讓她擁有12萬粉絲。
最後則是藝人簡廷芮的姐姐「簡愷蒂」，家族基因超強的她，整體看起來就像洋娃娃一樣，擁有10萬名粉絲。
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