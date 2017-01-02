外勞續聘制擋人財路 勞團：仲介巧立名目另收費

立法院通過《就業服務法》第52條修正草案，外勞在台3年，不需出境即可續聘，引發雇主、仲介和勞團3方爭議。圖為台灣移工聯盟去年10月21日於立法院外集結，呼籲盡速通過法案，更直指每3年出入境，最大的獲利者是仲介。（資料照，記者羅沛德攝）

2017-01-02 22:45

［記者吳柏緯／台北報導］就業服務法第52條去年11月5日生效後，外籍勞工不需要在3年的聘僱期滿後重新入境，勞動部並同時推動外勞續聘制度，讓雇主可以直接和聘僱期滿的勞工續約，目前已核准超過1萬1000件續聘申請。但最近卻傳出，部分仲介業者鑽修法漏洞，向沒有被原雇主續聘卻又想留在台灣工作的勞工，收取高額「轉介服務費」，等於變相收取仲介費。

台灣國際勞工協會（TIWA）專員陳容柔指出，就業服務法52條修法通過後，外勞不用每3年出境，並重新繳納高額的仲介費；有人力需求的雇主也可透過續聘的方式，減少轉換勞工時的空窗期。

不過上有政策，下有對策。陳容柔表示，近期有些仲介找上沒有被原雇主續聘卻又想留在台灣工作的外勞，以協助轉介雇主為由，收取高額的「轉介服務費」，據了解這筆「服務費」多落在1萬至5萬元不等，但也有仲介喊出高於這個數字的費用。

事實上，這一類的「暗盤」一直存在。TIWA的研究員陳素香說，過去外勞若要更換雇主，仲介會收取一筆1至2萬不等的「轉工費」。新法通過後，則創造出續聘與轉聘的服務手續費，填補收不到仲介費的缺口。但因「服務費」仍比給付給母國仲介的仲介費低，不少外勞為了能留在台灣工作只好乖乖支付。

對於勞團的指控，中華民國人力仲介協會理事長張光宇表示，完全是「誤會」，仲介都是依據法令的收費標準收費，絕無巧令名目去收其他費用。桃園市就業服務商業同業公會理事長黃杲傑則說明，仲介業者遵循政府政策，協助移工尋找新雇主，過程中一定會產生不少成本，這些費用仲介業者無力負擔，但有不少外勞願意承擔，只希望趕快找到適合的工作。

勞動部跨國勞動力管理組組長薛鑑忠表示，仲介不論協助續聘或轉聘，只能依在台年資向勞工收取每月1500元至1800元不等的服務費，若巧立名目超收費用就屬違法。照現行規定，將依個案情形，罰超收費用的十倍至廿倍，並且勒令停業3個月。

勞工若想留在台灣工作，必須在僱期屆滿前2至4個月，由雇主向勞動部申請。薛鑑忠表示，續聘手續並不複雜，只要準備招募許可與申請表即可申請。截至去年年底，已有1萬1000千多件申請通過。不過薛鑑忠提醒，若勞工已表達想要續留台灣工作的意願，但是雇主卻未協助辦理續聘、轉聘手續，造成勞工期滿必須離境，將會視情況並依規定處罰，例如罰鍰或取消雇主的用人員額。