年度大掃除 小琉球碧雲寺志工來「洗廟」
2017-01-02 21:08
〔記者陳彥廷／屏東報導〕碧雲寺是凝聚小琉球居民生活的公廟，今天是農曆十二月初五，數十名志工搭清晨的首班船到小琉球，為信仰中心「洗廟」，廟方說，經擲筊取得觀音佛祖淮許後，再和志工聯繫，固定在十二月初進行年度大掃除，像是觀音媽為讓信徒在「除夕」能從容打掃家中而定下的日期，應景又貼心。
廟宇每天都有香火蒸薰，煙油總附著在廟內，不少信徒疑惑，壯觀的廟宇到底何時、怎麼樣「大掃除」？祭拜觀世音佛祖的碧雲寺則每年固定在十二月初請志工到廟內打掃，今天志工有的用水壓槍清洗龍柱，有的擦拭神桌、洗地，忙得不奕樂乎，而神像則不能動，只能小心翼翼的擦拭周邊神桌，經過一個早上的努力，碧雲寺煥然一新。
碧雲寺廟方表示，每年經擲筊向觀音佛祖徵得同意後，聯繫由善男信女所組成的志工掃廟團，而今天一早志工朋友搭首班船不遠千里而來，加上當地信徒共約百人，一行人自備清潔設備、浩浩盪盪來到廟埕，就為替神明的居所打掃，甚至還出動水壓槍順利清除煙油垢等，眾人齊心協力徹底整理碧雲寺環境，迎接金雞年。
屏東民俗文化達人陳進成說，碧雲寺信仰久遠，小琉球人視觀世音佛祖為琉球主母、以「觀音媽」尊稱，在洗廟前也都會特別擲筊徵得同意，觀音媽也都固定選在農曆十二月初，除信徒較有時間前去打掃外，早於除夕仍配合近年因社會變遷而提早1週打掃的生活習慣，十分貼心。
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