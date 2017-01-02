服務業94狂！叫外送加點這個 全球網友瘋傳

2017-01-02 21:39

〔即時新聞／綜合報導〕使用網路點餐叫外送時，你會在備註欄寫些什麼呢？北愛爾蘭有販賣炸魚薯條的店家，日前在臉書發布1張外送訂單，只見顧客誠摯的在備註欄「加點」感冒藥，意外獲得許多共鳴，引發全球上萬網友熱議。

綜合外媒報導，貝爾法斯特（Belfast）的弗雷炸魚薯條店日前在臉書發布1張外送訂單，並留言表示「很開心顧客能如此善用備註欄，我都被感動了」；只見該張訂單的顧客備註欄上，滿滿的寫著點餐者的誠摯請求，「請在來的路上幫我買點感冒藥，我會再另外付錢，拜託，我感覺自己要病死了，我叫外送是因為我真的需要感冒藥」。

這張「加點」感冒藥的外送訂單，發布後立刻引起許多網友的共鳴，包括紐西蘭、澳洲、愛爾蘭、美國、菲律賓等地的網友，都紛紛向店家表示這張訂單已在當地引起熱議，還有網友留言表示「太酷了！請問跨海外送要加多少錢」、「生病時有人送來食物和藥品，真的很讓人感動」、「最棒的顧客服務」、「我想求婚，請問可以加點玫瑰花嗎」。