| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
寶寶過敏干擾睡眠 影響發育
 首頁 > 生活

雲林陳守成功德會助學 11年捐助近2000萬

2017-01-02  22:55

［記者黃淑莉／雲林報導］雲林縣陳守成慈善功德會是由斗南鎮民陳守成在生前捐出自己及妻子的存款1000萬元成立，服務對象為經濟弱勢家庭，每年頒發獎助學金、認養國內外貧童及捐助急難救助等，陳守成過世後子孫們繼承遺志，至今11年捐助金額近2000萬元。

陳守成曾任斗南鎮公所祕書，妻子陳楊慎，2人樂善好施，尤其關懷弱勢家庭，2004年陳楊慎過世，陳守成把妻子及自己的存款1000萬元捐出成立慈善功德會，希望子孫將這筆錢用於幫助貧困學生讀書及弱勢家庭急難救助。

陳守成過世後，5名子女繼承父母遺志，每年持續頒發獎助學金、認養國內外貧童、急難救助，11年來受獎學生近千人，每年行善金額約200萬元。

協助功德會處理急難救助的斗南鎮民林秋育表示，行善款項大部分由陳守成的子女及親友捐獻贊助，11年捐助金額近2000萬元，大兒子陳耀楠過世後，其子女延續行善之舉，陳守成的曾孫也跟著父母一起加入功德會助學行列。

陳守成功德會今天在斗南頒發高中職及大專生獎助學金，現場沒有長官、貴賓，只有功德會理事、會員，工作人員都是陳守成的子孫們，功德會理事長陳明紳說，父母親生前都是默默行善，功德會延續這個精神。

廣告
  • 陳守成（第二排中）捐出自己與妻子的存款1000萬元成立慈善功德會，每年助學、助貧，陳守成過世後子孫仍持續行善。（記者黃淑莉翻攝）

    陳守成（第二排中）捐出自己與妻子的存款1000萬元成立慈善功德會，每年助學、助貧，陳守成過世後子孫仍持續行善。（記者黃淑莉翻攝）

  • 陳守成慈善功德會每年頒發獎助學金。（記者黃淑莉攝）

    陳守成慈善功德會每年頒發獎助學金。（記者黃淑莉攝）

  • 陳守成慈善功德會今天頒發獎助學金，沒有邀請長官、貴賓，只有功德會理事及陳家子孫到場。（記者黃淑莉攝）

    陳守成慈善功德會今天頒發獎助學金，沒有邀請長官、貴賓，只有功德會理事及陳家子孫到場。（記者黃淑莉攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 弱勢家庭 獎助學金 陳守成 陳守成功德會
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤冬菇烤麩
香噴噴✤麻油料理
3分鐘自製奶油
木頭砧板比較好？
轉寄

標題：雲林陳守成功德會助學 11年捐助近2000萬


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月2日‧星期一‧丙申年臘月初五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.