雲林陳守成功德會助學 11年捐助近2000萬

2017-01-02 22:55

［記者黃淑莉／雲林報導］雲林縣陳守成慈善功德會是由斗南鎮民陳守成在生前捐出自己及妻子的存款1000萬元成立，服務對象為經濟弱勢家庭，每年頒發獎助學金、認養國內外貧童及捐助急難救助等，陳守成過世後子孫們繼承遺志，至今11年捐助金額近2000萬元。

陳守成曾任斗南鎮公所祕書，妻子陳楊慎，2人樂善好施，尤其關懷弱勢家庭，2004年陳楊慎過世，陳守成把妻子及自己的存款1000萬元捐出成立慈善功德會，希望子孫將這筆錢用於幫助貧困學生讀書及弱勢家庭急難救助。

陳守成過世後，5名子女繼承父母遺志，每年持續頒發獎助學金、認養國內外貧童、急難救助，11年來受獎學生近千人，每年行善金額約200萬元。

協助功德會處理急難救助的斗南鎮民林秋育表示，行善款項大部分由陳守成的子女及親友捐獻贊助，11年捐助金額近2000萬元，大兒子陳耀楠過世後，其子女延續行善之舉，陳守成的曾孫也跟著父母一起加入功德會助學行列。

陳守成功德會今天在斗南頒發高中職及大專生獎助學金，現場沒有長官、貴賓，只有功德會理事、會員，工作人員都是陳守成的子孫們，功德會理事長陳明紳說，父母親生前都是默默行善，功德會延續這個精神。