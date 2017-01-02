墾丁收假北返車潮 今天車次少於元旦

2017-01-02 20:00

［記者陳彥廷／屏東報導］今天是元旦連假最後1天，全台景點收假車潮陸續湧現，不過墾丁的北返車潮卻是元旦還更多，令提早返家想避開塞車卻剛好塞在車陣中的民眾是直呼「算錯了」！

據交通隊統計，昨天元旦經台26線北返的恆春、墾丁車流量，全天約2萬2千餘車次，但今天截至下午6點，才不過1萬車次，較昨天同時段少逾7千車次，接下來又非北返尖峰，車潮要追上昨天「成績」，機率不高。

今年元旦，警方除在延線如枋寮建興5岔路口、中山路口及屏南工業區等處祭出與以往相同的措施如調撥車道予南下使用或替代導路甚至分流等，但昨天的車潮又多又集中，是讓車陣一度綿延數公里，從枋山到枋寮一路走走停停，平日約10分鐘車程卻得花半小時，成效仍有待觀察，而不少原本想避開車潮，提早一天回家的用路人，發現今天的車輛明顯比較少，是直呼「算錯了」！

有了昨天經驗，今天警方再祭出睽違數年的調撥車道予北上車輛使用的措施，從台一線441k到436.4k終點調撥1南下車道予北上使用，行經至台1線枋寮建興5岔路口的車輛可進入台17線疏緩車潮，並配合於北端台1線432.8k處，將南下車輛右轉導入永翔路口至屏南工業區接台17線往南至恆春台東。

屏東縣警察局交通隊長魏坤男說，元旦因最後1道曙光及第1道夕陽致遊客湧入恆春，因應傳統過年旺季，從枋寮5岔路口到中山路口的調撥措施測試效果，「暖身」成效不錯，預計過年也會採這種方式疏導。