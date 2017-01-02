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一例一休衝擊 南投竹山秀傳醫院取消部分夜診

受到一例一休影響，南投竹山秀傳醫院日前公告，自元旦起取消部分夜間門診，週日全天不看診，週六只有上午看診並採家醫、健檢科隔週看診。（資料照，記者謝介裕攝）

2017-01-02  20:50

〔即時新聞／綜合報導〕不堪負荷一例一休導致的人事成本增加，濁水溪地區的中大型醫院─南投竹山秀傳醫院，院方日前公告自元旦起取消部分夜間門診，週日全天不看診，週六只有上午看診並採家醫、健檢科隔週看診。

《聯合報》報導，南投竹山秀傳院長謝輝龍表示，綜合評估一例一休後南投的醫療人力資源，不得不宣布關閉部分夜間及假日門診；竹山秀傳指出，醫護人力原本就短缺，如果維持現有診別及出勤，一例一休加班費是平時的1.33倍，不到4小時以4小時計算，超過則以倍數計，人事成本會遠遠超過預期，根本難以負擔。

謝輝龍強調，關閉部分夜間及假日門診，是經過內部精算人事成本後，不得不的作為，但急診仍會繼續維持提供緊急醫護資源。南投竹山秀傳醫院自元旦起，內科取消週二、週三、週五夜診，外科取消週一、週三、週五夜診，婦產科取消週一、週三、週四夜診，兒科取消週三夜診，中醫取消週二、週四夜診，詳細異動可參閱各月份門診表。

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  • 竹山秀傳強調，關閉部分夜間及假日門診，是經過內部精算人事成本後，不得不的作為，但急診仍會繼續維持提供緊急醫護資源。（圖擷取自竹山秀傳醫院臉書）

    竹山秀傳強調，關閉部分夜間及假日門診，是經過內部精算人事成本後，不得不的作為，但急診仍會繼續維持提供緊急醫護資源。（圖擷取自竹山秀傳醫院臉書）

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