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食材成本增加 三商巧福牛肉麵漲5元 泰國小巴、貨車相撞起火 25人慘遭燒死 寶寶過敏干擾睡眠 影響發育
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食材成本增加 三商巧福牛肉麵漲5元

2017-01-02  19:42

〔即時新聞／綜合報導〕繼鬍鬚張、八方雲集後，連鎖店三商巧福也宣布調漲牛肉麵等部份產品價格，調漲金額約在5元左右，三商巧福解釋，本次調漲與一例一休影響不大，牛肉取得成本增加才是漲價因素。

《蘋果日報》報導，三商巧福的原汁牛肉麵價格從105元漲到110元、半筋半肉牛肉麵從115元漲到120元、牛三寶牛肉麵和牛肉細粉從120元漲到125元、超大盛牛肉壽喜飯則也115元漲到120元；蘭州雙寶牛肉麵則是從139元漲到145元，漲價金額在5、6元。另外，紅燒排骨飯價格未漲，仍是99元。

三商巧福表示，一例一休雖然會影響人事成本，但本次漲價主因，是因為牛肉等食材成本增加。而三商巧福上次漲價是在2015年初，當時也是調漲牛肉麵等牛肉商品。

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  • 三商巧福調漲牛肉麵價格。（資料照，記者賴筱桐攝）

    三商巧福調漲牛肉麵價格。（資料照，記者賴筱桐攝）

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