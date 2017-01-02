食材成本增加 三商巧福牛肉麵漲5元

2017-01-02 19:42

〔即時新聞／綜合報導〕繼鬍鬚張、八方雲集後，連鎖店三商巧福也宣布調漲牛肉麵等部份產品價格，調漲金額約在5元左右，三商巧福解釋，本次調漲與一例一休影響不大，牛肉取得成本增加才是漲價因素。

《蘋果日報》報導，三商巧福的原汁牛肉麵價格從105元漲到110元、半筋半肉牛肉麵從115元漲到120元、牛三寶牛肉麵和牛肉細粉從120元漲到125元、超大盛牛肉壽喜飯則也115元漲到120元；蘭州雙寶牛肉麵則是從139元漲到145元，漲價金額在5、6元。另外，紅燒排骨飯價格未漲，仍是99元。

三商巧福表示，一例一休雖然會影響人事成本，但本次漲價主因，是因為牛肉等食材成本增加。而三商巧福上次漲價是在2015年初，當時也是調漲牛肉麵等牛肉商品。