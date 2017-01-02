Airbnb民宿網路平台企業 竹北新瓦屋掛牌
2017-01-02 22:58
〔記者廖雪茹／新竹報導〕Airbnb全球民宿網路平台企業，今天應邀在新竹縣竹北新瓦屋舉辦掛牌儀式，縣長邱鏡淳前往揭牌時，指示縣府團隊全力配合，商談未來合作計畫的可行性，希望藉此行銷新竹縣的景點和民宿業。
新竹縣工商發展投資策進會副總幹事黃莉翔表示，縣府招商績效連續3年獲得經濟部「地方政府招商評鑑」全國第1名；去年11月「創新經濟國際論壇」，得知Airbnb在全球各地尋求最佳設點合作平台，開年首波行動，即力邀Airbnb的全球副總裁暨公共事務負責人克里斯．勒漢（Chris Lehane）作客新竹縣。
Airbnb團隊今天一早參觀北埔古蹟和客家老聚落，體驗擂茶，品茗東方美人茶，並享用客家風味餐；下午則轉往參觀竹東意念工房，認識浪漫台3線的文化資產。
縣長邱鏡淳下午在竹北新瓦屋，以熱鬧的舞獅團歡迎克里斯等人，雙方並以掛牌儀式象徵喜結良緣。邱鏡淳說，將引入Airbnb資源，協助民宿人才、經營等教育訓練，為新竹注入國際的行銷能量，活絡觀光產業。
克里斯則說，全球旅遊業產值比石油業還高，而永續旅遊是Airbnb所追求的核心價值；他相信新竹縣有潛力發展國際觀光產業，Airbnb也願意協助提供展示平台，讓新竹縣有行銷的管道機制與機會。
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