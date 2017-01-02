| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
寶寶過敏干擾睡眠 影響發育
 首頁 > 生活

Airbnb民宿網路平台企業 竹北新瓦屋掛牌

2017-01-02  22:58

〔記者廖雪茹／新竹報導〕Airbnb全球民宿網路平台企業，今天應邀在新竹縣竹北新瓦屋舉辦掛牌儀式，縣長邱鏡淳前往揭牌時，指示縣府團隊全力配合，商談未來合作計畫的可行性，希望藉此行銷新竹縣的景點和民宿業。

新竹縣工商發展投資策進會副總幹事黃莉翔表示，縣府招商績效連續3年獲得經濟部「地方政府招商評鑑」全國第1名；去年11月「創新經濟國際論壇」，得知Airbnb在全球各地尋求最佳設點合作平台，開年首波行動，即力邀Airbnb的全球副總裁暨公共事務負責人克里斯．勒漢（Chris Lehane）作客新竹縣。

Airbnb團隊今天一早參觀北埔古蹟和客家老聚落，體驗擂茶，品茗東方美人茶，並享用客家風味餐；下午則轉往參觀竹東意念工房，認識浪漫台3線的文化資產。

縣長邱鏡淳下午在竹北新瓦屋，以熱鬧的舞獅團歡迎克里斯等人，雙方並以掛牌儀式象徵喜結良緣。邱鏡淳說，將引入Airbnb資源，協助民宿人才、經營等教育訓練，為新竹注入國際的行銷能量，活絡觀光產業。

克里斯則說，全球旅遊業產值比石油業還高，而永續旅遊是Airbnb所追求的核心價值；他相信新竹縣有潛力發展國際觀光產業，Airbnb也願意協助提供展示平台，讓新竹縣有行銷的管道機制與機會。

廣告
  • Airbnb民宿網路平台企業全球副總裁克里斯．勒漢（左二），今天應邀在新竹縣竹北新瓦屋舉辦掛牌儀式，縣長邱鏡淳（中）前往揭牌，希望未來雙方合作共同行銷新竹縣的景點和民宿業。（記者廖雪茹攝）

    Airbnb民宿網路平台企業全球副總裁克里斯．勒漢（左二），今天應邀在新竹縣竹北新瓦屋舉辦掛牌儀式，縣長邱鏡淳（中）前往揭牌，希望未來雙方合作共同行銷新竹縣的景點和民宿業。（記者廖雪茹攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： Airbnb 新瓦屋 民宿 邱鏡淳
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤冬菇烤麩
香噴噴✤麻油料理
3分鐘自製奶油
木頭砧板比較好？
轉寄

標題：Airbnb民宿網路平台企業 竹北新瓦屋掛牌


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月2日‧星期一‧丙申年臘月初五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.