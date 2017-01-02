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基隆市檢舉水污染 窩裡反最高獎金1000萬

2017-01-02  19:19

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市環保局去年底通過訂定「基隆市檢舉違反水污染防治法案件獎勵辦法」，並增訂窩裡反檢舉獎勵制度，鼓勵現職或離職員工檢舉違法公司，若經查屬實，獎金是罰鍰的5成，最高可拿到1000萬元！

環保局長賴煥紘指出，依水污染防治法第66條之4規定，民眾檢舉違反該法行為，得給予檢舉人獎金，而檢舉人資格、獎金提充比例、分配方式等辦法，由各縣市主管機關訂定。

「基隆市檢舉違反水污染防治法案件獎勵辦法」上個月經基隆市市務會議通過實施，環保局說明，違反水污染防治法放流水標準、將廢（污）水繞流排放、處理設施與設備功能不足、未維持正常操作、任意注入地下水體或排放於土壤、不遵行各級主管機關依本法所為之停止貯存、停工、停業或停止污染行為的命令等，皆屬於情節重大的違規行為，將分出實收罰鍰金額的2成做為檢舉獎勵金。

若檢舉人為現職或離職員工，檢舉獎勵金提高為實收罰鍰金額的5成，以現行水污染防治法最高罰鍰2000萬元當基準，檢舉人最高可獲1000萬元獎勵。

賴煥紘表示，不肖業者蓄意繞流排放、非法稀釋，甚至埋藏暗管或把廢水注入地下水、排入土壤，造成稽查困難，而員工最清楚公司的作為，因此，獎勵辦法中特別增訂「窩裡反條款」，希望藉此鼓勵員工提供訊息，提醒業者守法。

不過，賴煥紘也提醒，民眾檢舉時務必留下真實姓名及聯絡方式，以及可供查證的具體事實及佐證資料，匿名檢舉或檢舉而無具體事證者，無法領取獎金，環保局會以密件保存檢舉人相關資料，並禁止第3人閱覽或抄錄，請民眾放心。

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  • 基隆市通過檢舉水污條例，窩裡反最高可獲罰鍰5成獎金，圖為上月初基隆發生軍方廢棄油管漏油事件，污染旭川河。（資料照，記者林欣漢攝）

    基隆市通過檢舉水污條例，窩裡反最高可獲罰鍰5成獎金，圖為上月初基隆發生軍方廢棄油管漏油事件，污染旭川河。（資料照，記者林欣漢攝）

  • 基隆市環保局通過訂定「基隆市檢舉違反水污染防治法案件獎勵辦法」，窩裡反最高可獲罰鍰5成獎金，圖為上月初基隆發生軍方廢棄油管漏油事件，污染旭川河。（資料照，記者林欣漢攝）

    基隆市環保局通過訂定「基隆市檢舉違反水污染防治法案件獎勵辦法」，窩裡反最高可獲罰鍰5成獎金，圖為上月初基隆發生軍方廢棄油管漏油事件，污染旭川河。（資料照，記者林欣漢攝）

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標題：基隆市檢舉水污染 窩裡反最高獎金1000萬


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