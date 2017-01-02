不敵中國低價商品 春稻竹碳商品將停賣
2017-01-02 21:07
不敵中國低價商品，春稻竹碳商品即日起出清特賣。（記者張菁雅攝）
〔記者張菁雅／台中報導〕不敵中國貨低價競爭，在百貨公司設櫃8年、主打台灣製造的春稻竹碳系列商品，除了保留暢銷的內褲、護具類，其他100多種竹碳商品將停產，即日起至8日在春稻國美店出清特賣，各項商品1折至5折不等，接著再由南屯旗艦店、大隆店陸續接棒，出清數量達上萬件。
竹碳商品過去風光一時，在百貨公司、購物台熱賣，相關商品涵蓋服飾、內著、護具、寢具、清潔用品甚至保養品、食品。春稻藝術坊在新光三越台中店的竹碳專櫃，曾經1個月業績可達100多萬元。
春稻藝術坊執行長陳春稻表示，相對於百貨服飾，竹碳商品算是小眾市場，由於該公司堅持採用台灣出產高品質的孟宗竹，加上新品研發成本過高，難以抵擋中國商品的低價競爭，不得不結束竹碳事業，僅保留內褲和護具兩大類較有競爭性的產品，繼續在門市販售。
為出清上萬件庫存商品，春稻各分店輪流舉辦出清特賣會，除了內褲和護具類5折外，衣服、清潔用品、寢具等及過季的風格服飾，全面3.5折，塑身衣更下殺1折，原價250至390元的襪子，三雙特價250元。
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