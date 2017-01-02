信義賞梅元旦連假「熄火」 週末梅花可望盛開

信義鄉梅區平均花況約3成，海拔較高的外坪頂則有4、5成，成為元旦連假花況最佳的地方。（記者劉濱銓攝）

2017-01-02 18:30

〔記者劉濱銓／南投報導〕元旦連假適逢南投縣信義鄉賞梅季，滿是花苞的梅樹蓄勢待「開」，惟近日氣溫不夠濕冷，平均花況約3成，加上今日收假日，遊客銳減，不過賞梅路線必經之地「信義鄉農會梅子夢工廠」，仍是門庭若市，車位停滿遊客車輛，農會說，昨農特產品營業額近百萬元，創下新高，預計本週末梅花盛開，將又是一波業績高峰。

農會表示，鄉內賞梅勝地烏松崙花況約3、4成，土場約1、2成，海拔較高的外坪頂則有4、5成，雖然滿園梅樹都結滿花苞，但因氣溫回升，缺乏濕冷的天氣條件，才沒能在元旦連假連接綻放，但按照梅花生長，預計本週末就會盛開。

而連假第2天在梅子夢工廠，單日遊客就湧入3、4000人次，營業額將近百萬元，創下歷年紀錄，前天、今天也有5、60萬的營業額，情況也不錯，接下來若天氣能幫忙，農會業績可望再創新高。

信義警分局則說，元旦連假已啟動賞梅季交通管制，每個週末將在各大路口安排交通崗，賞梅車輛只能從分局前明德街進入投59線，沿途欣賞烏松崙、風櫃斗、牛稠坑等知名梅區，再從筆石橋頭循台21線離開，交管將禁止外地遊客逆向上山前往新鄉，而投59線也禁止行駛甲、乙類大客車，籲請民眾配合。