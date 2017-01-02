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扭轉性傾向治療 衛福部擬修法讓醫師不得執行

2017-01-02  19:35

〔記者林惠琴／台北報導〕台中市政府去年6月15日接獲民眾陳情指出，有醫護人員以「同性戀」為病診斷，並進行性別迴轉治療，導致身心受創，去年10月底，民進黨立委林靜儀也召開記者會指出，不該將同性戀視為疾病、實施「扭轉性傾向」治療，衛福部已於日前預告修訂《醫師法》，未來不可再執行相關治療，最快今年3月上路。

衛福部醫事司長石崇良表示，相關草案修訂前，均有邀集精神科專家進行會議，均不認為同性戀是一種疾病，除非個案認知障礙進而對於生活有所衝擊，並且尚無科學證實相關療法有效果，反而是家長強迫兒童或青少年進行相關治療，恐造成身心受害，因此決議修法。

石崇良指出，日前預告「醫師執行性傾向扭轉（迴轉）治療之行為，為醫師法第28條之4第1款規定不得執行之醫療行為」草案，也就是未來醫療院所不得再執行「扭轉性傾向」治療，違者將可處10萬元以上、50萬元以下罰鍰，得併處限制執業範圍、停業處分1個月以上、1年以下或廢止其執業執照；情節重大者，並得廢止其醫師證書。

石崇良強調，預告期間為60天，若是期間無其他意見，最快今年3月就可公告實施。

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  • 衛福部醫事司司長石崇良。（資料照，記者朱沛雄攝）

    衛福部醫事司司長石崇良。（資料照，記者朱沛雄攝）

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