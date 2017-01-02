彰縣尚有200多公頃農地列管 可望3年陸續完成整治

彰化縣近年來陸續列管的污染農地目前仍有266.6公頃，這些農地多數與工廠為伍。（記者張聰秋攝）

2017-01-02 21:42

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣列管的污染土地目前仍有266.6公頃，仍有抽樣調查尚未公佈，所幸，這些因遭重金屬污染而被列管的農地污染控制場址，當中約8成4、225公頃，可望3年內陸續完成整治，地力回復後將可還地於民，未來既可做農業用途，也可做工業開發用途。

環保局長江培根指出，只要在符合土地使用分區和都計計畫等相關法規的規範下，整治後的農地，若在縣府建設處規劃的高速公路彰化交流道農地解編區，或經中央主管機關審議通過的特定區，農地可經由地目變更作為工業用途。

江培根指出，前述列管的266.6公頃的污染農地，包含最先發現的118公頃，和後來發現107公頃，以及2個多月前才發現41.6公頃污染農地，全部列管農地當中，225公頃整治經費都有著落，1筆1.3億元整治118公頃，另一筆約4.5億元整治107公頃。

江培根說，118公頃去年開始整治，今年陸續完成，最快這個月就會完成約7.9公頃，另1筆107公頃，目前上網發包中，希望在今年農曆春節前完成發包，順利的話，陸續在2、3年內完成整治。