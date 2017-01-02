賣天價烏魚膘給顧客 六合夜市海產攤認錯道歉

2017-01-02 19:02

〔即時新聞／綜合報導〕高雄六合夜市遭爆坑殺顧客，有民眾在六合夜市點了盤標價160元的烏魚膘，結帳時竟被索價1680元，最後雙方以840元和解，此事引發熱議。賣天價烏魚膘的郭姓老闆今出面道歉，坦承定價稍貴，他解釋，當天是因為客人一直來，所以他才沒機會向該顧客解釋標價160，是一兩160元，不是一盤160元。高雄市經發局市場管理處、衛生局和消保官等單位，也在今天傍晚到六合夜市展開稽查，了解消費糾紛狀況，但由於海產攤今天暫停營業，所以撲空。

標價160 結帳時索價1680元

《蘋果日報》報導，賣天價烏魚膘的事件，引發社會關注，也影響了六合夜市的形象，在輿論壓力下，除攤位郭姓老闆今出面道歉外，該出租攤位的李姓所有人，也要求郭某退租。

六合夜市主委莊其昌表示，該間海產店攤位月租金4.5萬元，已在六合夜市營業至少5、6年，將建請高市府以拒發攤商證方式，讓攤位所有人不再轉租給這間海產店。

相關單位今聯合稽查 業者暫停營業撲空

高雄市經發局市場管理處、市府消保官及衛生局也在今天傍晚前往六合夜市，展開聯合稽查，了解消費糾紛狀況，但該間海產攤今天暫停營業。高市府經發局說，將再調查攤商有沒有清楚告知消費者收費標準，「不允許有坑殺外地客情況」。

出租攤位的業者也在今傍晚拿存證信函到場，直指海產攤積欠40萬元租金，他表示，他在12月初寄存證信函給攤商，要求對方在一週內把租金還完，不然不再續約，不過攤商不收信，導致信函被退件，而攤商租約明天到期，但他也因為攤商暫停營業，所以撲空。

法界︰雖未構成詐欺 但可民事求償

《中央社》報導，法界人士表示，業者標示160元是「每兩」，消費者誤以為160元是「每盤」，因此未構成詐欺，不過消費者認為業者哄抬價格的暴利行為，仍可依《民法》訴請求償。