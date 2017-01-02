國1鼎金系統未見車流 僅國10往左營出現回堵
2017-01-02 18:18
元旦3天連假收假，傍晚國1高雄鼎金系統連接國道10，往西通往高雄市區左營方向出現回堵（左側外車道），車陣走走停停長達數公里。（記者黃志源攝）
〔記者黃志源／高雄報導〕今天元旦3天連假最後1天，下午國道1號高雄鼎金系統交流道北上及南下路段路未見車流，僅連接國10往市區左營方向出現回堵。
元旦3天連假連假即將結束，明天將開始正常上班、上學，傍晚國道1號高雄鼎金系統交流北上及南下道路段，車行速度都可維持時速90公里以上，未見北返車流，僅在連接國道10往西通往高雄市區左營方向出現回堵，車陣走走停停長達數公里，但大致仍順暢。
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