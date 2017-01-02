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跨海來台尋親 熱心員警使命必達

2017-01-02  20:55

［記者黃淑莉／雲林報導］去年12月31日一對年輕夫妻抱著2名年幼孩子走進台西崙豐派出所，拿出一張寫著「雲林縣台西鄉忠孝路320號」的字條求助，請員警幫忙找「曾金生」，警員林冠余前往地址所在地，發現一片荒煙漫草無人居住。

林員返所後不放棄，打了多通電話向村長及認識村民詢問，都沒人知道，大家準備放棄時，一旁前來派出所泡茶的吳姓男子突然大喊，「我聽過這個名字！」並打電話向一位丁姓友人查證，果然就是丁男的遠房親戚，不過曾金生已過世多年，子女都搬到北部。

警方表示，尋人的是住在嘉義的黃姓男子與其妻子，黃妻是受住在中國的外婆請託，專程到台西找外婆的弟弟，根據黃妻說，舅公是68年前隨軍隊來台灣，20年前舅公曾到中國探視外婆，回台前留下住址，因多年沒消息，外婆特地要她來探視舅公。

黃妻指出，本以為有住址應該很好找，沒想到找了好幾個小時，都找不到，只好到派出所向警察求助，聽到員警說住處長滿雜草，已不抱希望，沒想到員警仍熱心幫忙打聽，雖然舅公已過世，但與他的兒子們連繫上，對外婆也可交待。

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  • 台西崙豐派出所警員林冠余熱心幫黃妻找到失聯多年舅公的親人。（台西分局提供）

    台西崙豐派出所警員林冠余熱心幫黃妻找到失聯多年舅公的親人。（台西分局提供）

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