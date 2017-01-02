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「奇藝台灣」 張信宏油畫台灣美景

張信宏畫台灣的作品。（記者黃明堂攝）

2017-01-02  20:27

［記者黃明堂／台東報導］來自高雄的張信宏熱愛繪畫與旅遊，以國內旅遊所見美景為主題，用畫筆串聯台灣各地的美麗風光。作品今天起至2月1日以「奇藝台灣」為題，在台東生活美學館展出。

張信宏出身工業界，他在創作時也將工業意象融入作品，講究創意與創新。創作手法是將令他感動的人文、景色、建築等等，解構成點、線、面，組合配色後呈現，並採取多點透視的方式構圖，來增加畫面的張力。

作品透過豐富的配色凸顯繪畫主題，再運用色塊堆疊出空間效果，讓作品展現出熱情洋溢和快樂的氛圍，展現屬於台灣人的熱情洋溢。

台東生活美學館表示，張信宏以台灣各地景物為題材，進行藝術化與個人化的創作淬鍊，將人文景色與建築解構重組，呈現與現實結合的另類心象風景，令人驚艷。

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  • 張信宏畫台灣的作品。（記者黃明堂攝）

    張信宏畫台灣的作品。（記者黃明堂攝）

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標題：「奇藝台灣」 張信宏油畫台灣美景


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