1萬多戶沒水用 大里、太平最快今晚復水
大里仁化、鳳凰路口的自來水幹管昨天清晨被壓壞，水公司今天上午修復600公釐鋼管，並打上鋼軌樁、灌漿固定。（記者陳建志攝）
〔記者陳建志／台中報導〕市府水利局在大里仁化路進行下水道工程，1日清晨因混凝土人孔窨井下陷壓壞2條400、600公釐管徑的幹管，造成大里、太平1萬多戶民眾沒水可用，在連夜搶修下，今早先修復600公釐的幹管，並在下午4點半開始試水，最快今晚提前供水，不過水公司表示仍以明天早上8點復水為目標。
市府水利局雨水下水道工程科長柯玉川表示，目前正在施做仁化路下水道，因開挖深度達5米，當時就發現該座人孔窨井，已經在下方做支撐保護，但因重量太重，加上下方土石流失，昨天清晨5點多時，整座混凝土人孔窨井下陷壓壞2條400、600公釐管徑的自來水幹管，趕緊請包商進行下水道管涵銜接，約昨晚7點完成灌漿後，再交由水公司進場修復水管。
水公司第4區處蕭淑貞處長表示，昨天清晨6點多接獲民眾通報後立刻派人到場察看，發現2條大口徑鐵管遭壓壞，因水利局工程在下方，直到昨晚才能進場修復，經連夜搶修，今天上午已經完成600公釐鋼管接管，並打上鋼軌樁和灌漿固定，不過擔心靠近鳳凰路一側鋼管也受損，預計今天下午4點半逐步進行送水測試，因需排氣，加上把沒水的幹管都充水需一段時間，仍以原訂3日上午8點復水為目標。
因元旦連假無預警停水，民眾抱怨連連，大里區長周崇琦、仁化里長陳宗興、塗城里長黃仁耀今天上午再次到工地關心修復進度，周崇琦表示，此次大里共有塗城、瑞城、金城、仁化、仁德5個里，1萬多戶沒水可用，因屬突發意外，民眾都沒有儲水，昨天開始就接抱怨電話接不完。
水公司表示，已透過網路、簡訊和里長等管道通知停水訊息，今天並派出宣傳車進行宣傳，提醒在塗城路96號、光正路126巷口、金城活動中心、瑞城活動中心、仁化活動中心和振坤宮6個地點設置取水點，請民眾就近取水。
1位鄭先生表示，家裡的水塔儲水昨天就已經用完，已經拿30公升的水桶載了好幾趟，真的很不方便；1位住在光正路126巷的民眾，昨天中午也推著推車載水，表示幸好還有地方可取水，希望趕緊修復送水。
大里仁化、鳳凰路口的自來水幹管昨天清晨被壓壞，今天上午已經修復600公釐鋼管，預計下午4點進行送水測試。（記者陳建志攝）
大里仁化、鳳凰路口的自來水幹管昨天清晨被壓壞，水公司連夜搶修， 水公司第4區處蕭淑貞處長（右二）、大里區長周崇琦（左二）、仁化里長陳宗興（左一）、塗城里長黃仁耀（右一）今天上午都到工地關心修復進度。（記者陳建志攝）
大里溪南五個里昨天上午無預警停水，今天振坤宮取水點整天都有民眾拿著水桶來提水。（記者陳建志攝）
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