東海岸列空品禁區 元月起抓烏賊車
花蓮縣政府今年元月1日起訂頒「東部海岸國家風景區交通工具管理實施要點」，自台11線花蓮大橋到豐濱鄉北迴歸線休息區，均列入花蓮第一個空氣品質淨化區。（記者王峻祺攝）
〔記者王峻祺／花蓮報導〕全長約178公里的花東海岸公路，沿線有著豐富的自然景觀及人文風貌，繼東部海岸風景管理處推動單車驛站，鼓勵民眾低碳旅遊東海岸後，花蓮縣政府針對空氣品質也在今年祭出第一道管制令，將台11線6公里至71公里處，列入空氣品質淨化區，即日起加強取締高污染車輛，降低環境危害。
台11線公路緊臨太平洋，自花蓮溪到秀姑巒溪出海口，全長約有65公里，民眾可沿著海岸山脈途經壽豐、豐濱鄉水璉及新社部落，就近親近花蓮境內最美麗的海灣，並體驗阿美族、噶瑪蘭族的魚耕生活及射箭狩獵等豐富的山海文化。
東管處也從花蓮鹽寮至靜浦部落，沿線設立5處單車驛站，方便民眾歇腳賞景，並鼓勵單車族以慢活、低碳的方式騎乘東海岸，除了必訪縣內唯一的磯崎沙灘，擁有美麗天際線的「牛山呼庭」，更是旅遊達人口中的私房景點。
花蓮縣政府今年元月1日起也訂頒「東部海岸國家風景區交通工具管理實施要點」，自台11線花蓮大橋到豐濱鄉北迴歸線休息區，均列入花蓮第一個空氣品質淨化區，盼能提升東海岸風景區的整體空氣品質。
縣府環保局長饒忠說，花蓮與台東二縣經多次討論，決定將在各自東海岸管轄權境內，一起推動花東低碳旅遊環境，針對未取得柴油車輛自主管理公約合格標籤的柴油車，未完成排氣檢驗機車進行稽查，藉此減緩空氣污染。
環保局表示，柴油車可至花蓮柴油動力檢測站取得合格標籤，即日起至3月31日止先以勸導為主，污染較嚴重車輛，將立即要求車主檢驗排氣並改善；4月起則會不定期於海岸沿線進行抽查，檢測不合格者將依《空氣汙染防制法》裁罰1500元至60000元以下罰鍰。
花蓮縣政府今年元月1日起訂頒「東部海岸國家風景區交通工具管理實施要點」，自台11線花蓮大橋到豐濱鄉北迴歸線休息區，均列入花蓮第一個空氣品質淨化區。（記者王峻祺攝）
花東海岸公路今年列入空氣品質淨化區，未完成排氣檢驗的機車，若騎進公路恐將受到稽查。（記者王峻祺攝）
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