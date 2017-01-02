基隆市民亡故慰問金 改由戶政所受理
2017-01-02 17:02
〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市社會處修正「基隆市市民亡故慰問金發放自治條例」，今年起當事人須設籍基隆市滿2年以上，才可申辦亡故慰問金，並比照生育獎勵金發放作業，統一由戶政事務所受理審查發放。
社會處長吳挺鋒指出，為照顧市民人身安全，及減輕因死亡造成家中經濟負擔，民國92年開始為市民投保安全意外保險，只要設籍4個月以上者，病逝可領2萬元、意外死亡12萬元，但5年前保險公司不堪虧損不願投標，改由市府編列預算，去年有近2500件申請，發出逾6000萬元，對拮据的市庫而言，也是一筆負擔。
社會處進行滾動式檢討，去年9月提報市議會修正自治條例，將原本設籍4個月以上改成設籍2年以上；意外死亡也只限「低收入戶」、「中低收入戶」及「家庭總收入每人每月未超過最低生活費用標準二．五倍」的民眾可領取，今年起正式施行，預期可減少500萬元至700萬元支出。
吳挺鋒表示，以前市民要申請亡故慰問金，需依戶籍法規定，先到戶政事務所辦理除戶登記，再到戶籍所在地區公所申辦，為落實便民及單一窗口服務，今年起也比照生育獎勵金發放作業，統一由戶政事務所受理審查發放。
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