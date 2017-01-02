金城武樹魅力不減 池上伯朗大道停車亂象再現
2017-01-02 16:39
違規歇業停車場元旦連假天天塞爆，有遊客誤以為死恢復燃。（記者陳賢義攝）
〔記者陳賢義／台東報導〕台東迎曙光魅力無法擋，就連台東縱谷也在首辦「2017縱谷天光嘉年華」活動，池上鄉伯朗大道等景點連假3天湧進逾2萬名遊客，當地5家歇業的違規停車場全塞爆，亂象再現，有遊客以為業者趁機死灰復燃，撥打1999向台東縣政府反應未獲處理，轉向警方求援；池上鄉鄉長張堯城表示，業者已將地上物悉數拆除，並未營業收費，開車遊客見有空地逕自停放。
縱谷地區正值休耕期，池上鄉金城武樹、伯朗大道及天堂路等知名景點，雖然道路兩旁不見金黃稻穗迎風搖曳，仍吸引大批朝聖人潮，車輛擠得水洩不通，根據關山警分局統計，元旦連假湧入逾2萬名遊客。「縣府不是才開罰，停車場怎麼又違規營業了？」遊客爆料指稱，台東縣政府前幾天才向當地五家違規停車場開罰，業者也將地上物全部拆除，且公開表示停止營業，但連假期間卻是天天塞爆，撥打台東縣政府1999話務中心反映，卻不見派員處理，只好求助交管員警。
關山分局表示，警方交管是以維持道路交通為主，「農地農用」部分非權責，但會協助反映。張堯城則表示，縣府開罰後就將問題擱置，眼看農曆春節6天連假就到快，無公有地可設停車場，慘狀可預期，真的不知如何是好。另外，違規停車場業者都將地上物悉數撤離，未營業也沒有收費，可能正值休耕期，遊客見有空地就自行開進停放。
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