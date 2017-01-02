| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
寶寶過敏干擾睡眠 影響發育
 首頁 > 生活

歷史建築養蚊子？ 中市第四市場恐成治安死角

2017-01-02  16:38

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市第4市場前年2月公告為歷史建築，但市府文資處一直沒動作，當地居民擔心成為治安死角。市議員鄭功進說，具有文資身分的市場周邊應妥善管理，不該放任成為潛在犯罪溫床。文資處說，將規劃為具展示功能的餐廳或休閒場所。

第四市場1932年成立，因位在干城町轄區（今東區南京路），又名「干城町消費市場」。其後，因鄰近台中步兵第3大隊（戰後改設為干城營區）而形成重要商業聚落，也是老東區人的在地回憶，但部隊遷移及建國市場興起後，市場的商機日漸凋零而歇業。

但市場的屋架、屋頂、部分構件及太子樓等，仍維持原有的形態，具建築史及技術史價值，同時能體現地域風貌，市府前年2月公告為歷史建築。對此，當地居民皆樂觀其成，但希望儘速確定市場建物明確的再利用方向，並縮短修復及再利用計畫相關時程。

居民強調，大家都很期待林佳龍市長翻轉城中城的改革理想，但第4市場常年來被忽視，不但有人隨地便溺，甚至聚集吸毒，幾乎成了治安死角。希望市府趕快提出相關配套，不要讓老東區人的回憶變得如此不堪。

鄭功進表示，文資保存刻不容緩，但保存後的管理規劃亦相對重要，文資處不作為，恐造成民眾不良觀感。第4市場為歷史建築，建築所有人是經發局，市府於公於私都應加緊修復及再利用計畫的腳步，並維持周邊社區治安及環境整潔，免得讓文資養蚊子。

文資處說，去年即辦理「修復及再利用計畫」，委請專業文創廠商進行全盤性背景調查，並結合未來周遭環境發展可能性，近日將完成報告。依目前調查研究，考慮規劃為具展示功能的餐廳或其他休閒場所，未來也可發展為串聯綠空廊道和帝國糖廠的新結點，並定110年底完成活化再利用。

廣告
  • 歷史建物第四市場聞風不動，市議員鄭功進（左）擔心成為潛在犯罪溫床。（記者黃鐘山攝）

    歷史建物第四市場聞風不動，市議員鄭功進（左）擔心成為潛在犯罪溫床。（記者黃鐘山攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 市場 歷史建築 治安死角
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤冬菇烤麩
香噴噴✤麻油料理
3分鐘自製奶油
木頭砧板比較好？
轉寄

標題：歷史建築養蚊子？ 中市第四市場恐成治安死角


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月2日‧星期一‧丙申年臘月初五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.