歷史建築養蚊子？ 中市第四市場恐成治安死角
2017-01-02 16:38
〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市第4市場前年2月公告為歷史建築，但市府文資處一直沒動作，當地居民擔心成為治安死角。市議員鄭功進說，具有文資身分的市場周邊應妥善管理，不該放任成為潛在犯罪溫床。文資處說，將規劃為具展示功能的餐廳或休閒場所。
第四市場1932年成立，因位在干城町轄區（今東區南京路），又名「干城町消費市場」。其後，因鄰近台中步兵第3大隊（戰後改設為干城營區）而形成重要商業聚落，也是老東區人的在地回憶，但部隊遷移及建國市場興起後，市場的商機日漸凋零而歇業。
但市場的屋架、屋頂、部分構件及太子樓等，仍維持原有的形態，具建築史及技術史價值，同時能體現地域風貌，市府前年2月公告為歷史建築。對此，當地居民皆樂觀其成，但希望儘速確定市場建物明確的再利用方向，並縮短修復及再利用計畫相關時程。
居民強調，大家都很期待林佳龍市長翻轉城中城的改革理想，但第4市場常年來被忽視，不但有人隨地便溺，甚至聚集吸毒，幾乎成了治安死角。希望市府趕快提出相關配套，不要讓老東區人的回憶變得如此不堪。
鄭功進表示，文資保存刻不容緩，但保存後的管理規劃亦相對重要，文資處不作為，恐造成民眾不良觀感。第4市場為歷史建築，建築所有人是經發局，市府於公於私都應加緊修復及再利用計畫的腳步，並維持周邊社區治安及環境整潔，免得讓文資養蚊子。
文資處說，去年即辦理「修復及再利用計畫」，委請專業文創廠商進行全盤性背景調查，並結合未來周遭環境發展可能性，近日將完成報告。依目前調查研究，考慮規劃為具展示功能的餐廳或其他休閒場所，未來也可發展為串聯綠空廊道和帝國糖廠的新結點，並定110年底完成活化再利用。
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